Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Antalya Oda ve Borsa Müşterek Toplantısı, kentin ekonomik geleceğine ilişkin kritik mesajların verildiği bir buluşma oldu. Antalya TSO, Manavgat TSO, Alanya TSO, Kumluca TSO, Kumluca TB ve Deniz Ticaret Odası’nın temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ortak akıl ve güçlü lobi çağrısı öne çıktı.

"Antalya, kendiliğinden büyümeye bırakılamayacak kadar stratejik bir şehir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın ekonomik, ticari ve tarımsal potansiyeliyle Türkiye’nin vitrin şehirlerinden biri olduğunu belirterek şu mesajı verdi:

“Bireysel güçlerimizi ortaklaştırırsak kalıcı faydalar oluştururuz. Antalya artık kendi akışına bırakılarak büyüyebilecek bir şehir değil.”

Çandır, oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında güçlü bir temsil kabiliyetine sahip olduğunu, bu gücün etkin iletişim ve ortak hedeflerle daha büyük bir etkiye dönüştürülebileceğini ifade etti.

Küresel Ekonomiye Uyarı: “Rekabet sertleşiyor, korumacılık yükseliyor”

Dünya ticaretindeki daralmaya dikkat çeken Çandır, artan korumacı politikaların ülkeleri iç üretimi koruma eğilimine ittiğini söyledi. Türkiye’nin dış ticaret açığı verilerini paylaşan Çandır, sürdürülebilir büyümenin ancak ihracatın daha güçlü bir şekilde artırılmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

"Çin politikası şart, 42 milyar dolarlık ihracat riski var"

Çandır, Türkiye’nin Çin ile ticaretindeki dengesizliğin ekonomik risk oluşturduğunu belirtti:

Türkiye, 1 dolarlık ihracata karşı Çin’den 13,2 dolarlık ürün alıyor.

Cari açığın %59’u Çin kaynaklı.

Özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarlarında Çin rekabeti nedeniyle 42 milyar dolarlık ihracatın tehdit altında olduğu ifade edildi.

Çandır:

“Türkiye’nin acilen Çin’e karşı kapsamlı bir stratejiye ihtiyacı var.”

dedi.

Antalya'nın Su ve Toprak Uyarısı: “Bu ortak sermayeyi korumadan büyüme mümkün değil”

Antalya’nın sanıldığının aksine ciddi su stresi altında olduğunu belirten Çandır, tarım–turizm–kentleşme üçgeninde su kaynaklarının hızla tüketildiğini söyledi:

“Başka Antalya yok. Toprağımız ve suyumuz korunmazsa üretim ve ihracat gücümüz zayıflar.”

Tarım alanlarının daralmasına rağmen örtüaltı üretimin 479% arttığını hatırlatan Çandır, Antalya’nın Türkiye’nin gıda güvenliğinde kritik rol oynadığını ifade etti.

"Ortak lobi gücümüzü artırmalıyız"

Çandır, Antalya’nın geleceğini korumak için güçlü bir yönetişim modeline ihtiyaç olduğunu belirtti:

“Tarımda ve turizmde başarı hikâyeleri yazdık. Şimdi yeni bir başarı hikâyesi oluşturmak zorundayız. Antalya’nın kaybedecek zamanı yok.”

Oda ve Borsa Başkanlarından Ortak Görüşler

Toplantıda söz alan başkanların öne çıkan mesajları şöyle:

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman

Küresel ekonomideki her değişimin Antalya’yı doğrudan etkilediğini belirtti.

“2050 Antalya Vizyonu” için tüm kurumları birlikte çalışmaya davet etti.

Manavgat TSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör

Antalya lobisinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Alanya TSO Başkanı Eray Erdem

Antalya’nın turizmde yarattığı katma değerin karşılığını alamadığını söyledi.

“Lobi gücümüz zayıf, hakkımızı daha güçlü savunmalıyız.”

Kumluca TSO Başkanı Fahri Özen

Plansız tarım üretiminin büyük kayıplara yol açtığını belirtti.

Kumluca TB Başkanı Fatih Durdaş

Su krizi ve küresel ısınmanın tarımsal üretimi tehdit ettiğini dile getirdi.

DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin

Deniz turizminin yeterli destek alamadığını, kredi imkanlarının yetersiz kaldığını ifade etti.

Sonuç: “Antalya ortak akılla yönetilmeli”

Katılımcılar, Antalya’nın tarım, turizm, ticaret ve denizciliği bir arada taşıyan özel bir ekonomi yapısına sahip olduğunu belirterek, ortak hareket etme kültürünün güçlendirilmesi, doğru planlama, su ve toprak yönetiminin iyileştirilmesi ve güçlü lobi oluşturulması konusunda hemfikir oldu.