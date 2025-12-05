Fabrika, 400 bininci kamyonunu banttan indirerek önemli bir başarıya imza attı. 400 bininci kamyon, markanın ağır ticari araç segmentindeki amiral gemisi modeli olan Mercedes-Benz Actros L 1848 LS oldu. Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin banttan indiği fabrikada, bugüne kadar üretilen kamyonların 128 bini aşkını ihraç edildi.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, yalnızca üretim hacmiyle değil, bölge ekonomisine sağladığı katkıyla da öne çıkıyor. Aksaray’ın en önemli istihdam sağlayıcılarından olan fabrika; mesleki ve teknik eğitime yaptığı yatırımlar, tedarik zincirinde yarattığı katma değer ve şehir ekonomisindeki çarpan etkisiyle bölgenin kalkınmasında kritik bir rol üstleniyor.

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda tarihindeki en önemli başarılarından birine daha imza attı. Fabrika, 400 bininci kamyonunu üretmeyi başararak Türkiye otomotiv sanayisinde yeni bir kilometre taşına ulaştı.

Sürekli gelişen üretim altyapısı ve kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen 600 milyon avronun üzerinde yatırım miktarıyla Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, bugün yalnızca Türkiye’nin değil Daimler Truck AG’nin de en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi. Mercedes-Benz Actros ve Arocs modellerinin üretildiği ve Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin banttan indiği fabrika, üretim gücüyle sadece iç pazara değil, aynı zamanda küresel pazarlara da hizmet veriyor. Bugüne kadar banttan inen araçların 128 binden fazlasının 70’ten fazla ülkeye ihraç edildiği Aksaray Kamyon Fabrikası, son 5 yılda sağladığı yaklaşık 4 milyar avroluk ihracat geliriyle hem Türkiye ekonomisine hem de otomotiv endüstrisinin uluslararası itibarına önemli katkıda bulundu. Önümüzdeki yıl 40. yılını kutlayacak olan Aksaray Kamyon Fabrikası, gelişmiş üretim teknolojileri, nitelikli iş gücü ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla Mercedes-Benz Türk’ün global başarı hikayesinin merkezinde yer almaya devam ediyor.

AKSARAY TÜRKİYE’NİN SANAYİ DÖNÜŞÜMÜNDE STRATEJİK BİR ROL ÜSTLENİYOR

Aksaray Kamyon Fabrikası’nın Türkiye’nin üretim, ihracat ve teknoloji ekosistemindeki kritik rolünü vurgulayan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün şunları söyledi:

“400 bininci kamyon üretimine ulaşmak, yalnızca fabrikamız için değil; Mercedes-Benz Türk’ün 58 yıllık Türkiye yolculuğunda ulaştığı kararlılığın, istikrarın ve üretim gücünün en anlamlı göstergelerinden biri. Kuruluşunun 22. yılında 100 bininci kamyonunu üreten Aksaray Kamyon Fabrikamız, bugün artan üretim kapasitesi sayesinde 4 yılda 100 bin kamyon ürettiği bir noktaya ulaştı. Fabrikamız, bugün yalnızca Türkiye’nin değil, Daimler Truck AG’nin global üretim yapılanmasının da en kritik merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin Aksaray’da banttan inmesi, ülkemizin mühendislik birikimini, nitelikli iş gücünü ve dünya standartlarındaki üretim kabiliyetini açıkça ortaya koyuyor. Aksaray’daki tesisimiz, 1800’den fazla çalışanıyla üretimin çok ötesinde; AR-GE’den yetenek gelişimine, teknolojiden sürdürülebilirliğe kadar geniş bir alanda bölgeye ve ülkemize değer katan entegre bir merkez. Fabrikamızın bünyesinde 2018 yılında faaliyete başlayan Aksaray AR-GE Merkezimiz Daimler Truck global ağı içerisinde tüm dünyaya Mercedes-Benz kamyonları için yol testi onayı veren ‘Tek Merkez’ konumunda.”

Sülün sözlerine şöyle devam etti: “40. yıla adım atarken, fabrikamızda hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve teknoloji dönüşümü sayesinde, hem Türkiye’nin ihracat gücüne katkı sağlıyor hem de global arenada markamızı daha üst sıraya taşıyoruz. Son 5 yılda Aksaray Kamyon Fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz ihracat faaliyetlerimizle ülkemize 4 milyar avroya yakın ihracat geliri sağladık. Bu durum; tesisimizin ülkemiz ekonomisine ve sektörümüze sağladığı stratejik katkıyı açıkça ortaya koyuyor. 400 bininci kamyon, birlikte başardığımız uzun soluklu bir hikayenin önemli bir kilometre taşı. Bu başarıda payı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de Mercedes-Benz Türk şehri Aksaray’ın üretim, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik eksenindeki rolünü daha da güçlendirerek, hem Mercedes-Benz Türk’ü hem de Türkiye’yi küresel arenada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz.”

AKSARAY’IN ÜRETİM KİLOMETRE TAŞLARI

1986–2008 yılları arasında 100 bin aracın üretildiği Aksaray Kamyon Fabrikası, 2010’lu yıllarla birlikte hızlanan yatırımlar sayesinde üretim adetlerini istikrarlı şekilde artırdı. 100 bininci kamyona 2008’de ulaşan fabrika, 200 bininci kamyonu 2014’te, 300 bininci kamyonu 2021’de ve 400 bininci kamyonu ise 2025 yılında banttan indirdi. Kurulduğu yıl 85 adet kamyon üreten Aksaray Kamyon Fabrikası, yıllar içinde üretim kapasitesini 250 kattan fazla artırarak bugün dört yılda 100 bin kamyonun üretildiği seviyeye ulaştı.

Üretim alanlarının yanı sıra AR-GE ve eğitim merkezleri, kalite laboratuvarları, müşteri merkezleri, sosyal alanlar ve spor tesisleriyle entegre bir yapı sunan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, hem bölge ekonomisine hem de Türkiye’nin ihracat gücüne katkı sağlamayı sürdürüyor. Fabrika’nın 40. yılına yaklaşılırken, bu entegre yapı Aksaray’ı üretimin yanı sıra teknoloji ve bilgiyle de büyüyen bir merkez haline getiriyor.