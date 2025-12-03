2025 yılının son aylarından Kasım siyaset ve dış politikada olduğu gibi ekonomide de hareketli geçti. Aralık sayımızda Kasım'ı en güzel şekilde okuyucularımıza aktarma çabasıyla Ekovitrin ekibi fedakârâne çalıştı. Her zaman olduğu gibi en doğru haberi, en doğru analizi, en doğru yorum ve değerlendirmeleri sayfalarına almaya gayret etti.

Doğal kaynakları, nadir elementleri, ulaştırma, inşaat, lojistik ve enerji merkezi olma özelliği, jeopolitik konumu, savunmadaki üstünlüğü, turizm, gastronomi ve teknolojide yükselen değer olması, verimli toprakları, yeşil ekonomiye hızlı geçişi, eğitimdeki başarısı ve dünyanın en güzel insanların yaşadığı Türkiye, veri üretme ve kullanmada da uluslararası stratejik gücünü her geçen gün artırıyor.

TÜRKİYE YÜKSELEN DEĞER

Aralık sayımızda Keyvan Havacılık kurucusu ve CEO'su sayın Mehmet Keyvan'ı kapağımıza konuk ettik. Türkiye'nin her geçen gün yükselen stratejik gücünün veri egemenliği olduğunu vurgulayan Mehmet Keyvan, "Yapay zekâ, savunma teknolojileri ve havacılık veri altyapıları alanında önemli bir ivme yakalayan Türkiye küresel ölçekte bir teknoloji üreticisi ve veri sağlayıcısı konumuna geldi" diyerek ülkemizin bu alanda dünya ile rekabet halinde önemli seviyeler kat ettiğini söyledi.

Türkiye'nin veri sağlayıcılığı, yazılım ve bilişimde hizmetler sektöründeki diğer faaliyetlerde olduğu gibi hızlı bir gelişim içinde olduğunu söylemenin yanında yazmak ve çizmek de gerekiyor. Bugün bu alanda Türkiye'nin ihracatı 5 milyar doları geçmiş durumda. Yine e-ticaret Türkiye'nin gelişen sektörleri arasında başı çekiyor.

Türk teknoloji sektörünün elde ettiği kâr son 15 yılda yüzde 2130 oranında artırdı. 2009 yılında 4 milyar TL'lik kârlılığını 2024 yılında 100 milyar TL seviyesine taşıdı. Bu yıl Hizmetler İhracatçıları Birliği'nin (HİB) ödül töreninde görüleceği üzere, Türkiye'nin birçok hizmetler alanında önemli ataklar yaptığı görülüyor.

EĞİTİM, YEŞİL EKONOMİ, NÜKLEER ENERJİ VE AİLE ŞİRKETLERİ

Eğitim girişimcisi ve TÖDER Başkan Yardımcısı Ümit Kalko'nun eğitime adadığı hayatını yine Aralık sayımızda sayfalarımıza aldık ve her yıl iştiyak ile gerçekleştirdiği Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu'nu (SES) okuyucularımıza en ayrıntılı şekilde aktardık.

Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişte yenilenebilir enerjinin yanında nükleeri eklemeye az zaman kaldığını, Akkuyu'dan sonra Sinop ve Trakya'da inşa edilecek nükleer santrallerle enerji bağımsızlığında önemli bir adımı tamamlayacağını ve nükleer enerjinin artık Türkiye'nin Kızıl Elması olduğunu kaleme aldık.

Dünya tarımında bütün insanlığa yetecek yüksek rekoltelere rağmen 8 milyar insandan 4’te birinin halen açlık çekmesini "Adaletsiz Paylaşım" başlığıyla "İsraf ve spekülatif ticaret küresel açlığı büyütüyor" değerlendirmesiyle analiz ettik.

Türkiye diğer taraftan her alanda yatırım çekmeyi sürdürüyor. Hollanda, Belçika, Almanya'nın yanında Fransa da son 4 yıl içinde yatırımlarını artırarak GSYH'e yüzde 2'ye yakın katkı yaptı. Ayrıca TOBB'un Kasım ayı içinde İstanbul'da düzenlediği Tahkim konferansı da iş dünyasını yakından ilgilendiren gelişmeler arasına girdi. Özellikle SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türk iş dünyasının Tahkim'i yeterince kullanmadığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yine ilgi çekici dosyalarımız arasında aile Türkiye'de aile şirketlerinin durumunu "Her 100 aile şirketinden 70'i 25 yıl içinde kapanıyor" başlığıyla yakından inceledik.

HAYATI ANLAMADA EN İSABETLİ YORUMLAR EKOVİTRİN’DE

Ekovitrin dergisi olarak ekonomiye yönelik projeksiyonların yanında dış politika ile ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi’nin değerli hocalarının dünyayı anlamadaki yorumlarını okuyucularımıza aktardık. Yazarlarımızın isabetli değerlendirmelerini yine Aralık sayımızda bulabilirsiniz.

Editör'de Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata "Akaryakıt Zamları Enflasyonu Körüklüyor mu?" sorusunun çözümlemesini yaptı. Sedat Yılmaz ekonomide birçok sorunu çözebilecek bir yaklaşımı kaleme aldı ve ilgi çekici yazısında "Karakterli Rekabetçilik Sorunlarımızın Ana Çözümü" başlığını kullandı. Tuba Saraçoğlu, "Türkiye İhracatında Yeni Eksen: ABD Pazarı ve Stratejik Dönüşüm"ü ayrıntılarıyla ele alırken Süleyman Erdemir, "Kurumsallaşma Yolculuğunda Aile Anayasasının Stratejik Rolü"nü yazdı. Kıymetli Hocamız Tümay Mercan da iş dünyasındaki sorunları anlattığı yazısında "Çalışanlarınız Sizi Nasıl Hatırlayacak?" diye sordu. Nihat Bingöl de yazısında “Gıda Güvenliğindeki Gerçek Sorunlar: Mesleki Yeterlilik ve Denetimlerin Niteliği” başlığıyla sektördeki meselelere vurgu yaptı. Avukat Ahmet Burak Yalçın ise makalesinde, "Türkiye'de Deport (sınır dışı) Kararına İtiraz" konusunu işledi.

“Dünyayı anlamanın yolu Ekovitrin’den geçer” mottomuzla 25 yılımızı ikmal ettik, 26’ncı yılımıza giriyoruz. Okuyucularımıza düşen ise sadece Ekovitrin’i takip etmek olacak!