Pay başına satış fiyatının 13,00 TL olarak belirlendiği halka arz, 10-11-12 Aralık tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşecek. Liderliğini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin üstlendiği halka arzın 2.038.400.000 TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Zeray GYO’nun payları, Katılım Endeksi kriterlerine uygunluk arz ediyor. Yatırımcılar, halka arza “ZERGY” kodu ile katılım gösterebilecek.



Zeray GYO’nun geleceğe yönelik stratejilerinin kentsel dönüşümden otel projelerine, ticari iş merkezlerinden uluslararası gayrimenkul yatırımlarına kadar geniş bir perspektifi kapsadığını belirten Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzın şirket için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Zeray GYO’yu dünyanın öncü gayrimenkul şirketi haline getirme kararlılığındayız. Bu hedefe yürürken halka arz, şirketimiz için önemli bir eşik olacaktır. Halka arzımız; projelerimizin ölçeğini büyütmemize ve kurumsal şeffaflığımızı derinleştirmemize olanak sağlayan bir adımdır. Güvene dayalı marka duruşumuzu koruyarak güçlü portföy yapımız ve finansal disiplinimizle sürdürülebilir büyümeye odaklanırken, yatırımcılarımıza uzun vadeli, istikrarlı ve kalıcı değerler sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Geleceği öngören yönetim anlayışı, uzman kadrosu ve deneyimli işgücüyle özgün, yenilikçi ve yüksek kaliteli projelere imza atan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), halka arz ediliyor. 12 konut projesiyle toplam 17 milyar 127milyon 674 bin 866 TL’lik bir portföy büyüklüğüne sahip olan Zeray GYO’nun halka arzında pay başına satış fiyatı 13,00 TL olarak belirlendi. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz 10-11-12 Aralık tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle yapılacak.

Halka arz işleminde, şirketin sermayesinin 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunularak, şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,05 olarak hesaplanmıştır. Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 50’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecektir. Yatırımcıların ZERGY koduyla katılım sağlayabilecekleri halka arzın büyüklüğünün ise 2.038.400.000 TL’yi bulması bekleniyor.

En az yüzde 50 kar dağıtım taahhüdü

Katılım endeksine uygun gerçekleşecek halka arzda şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Ayrıca Şirket’in kar dağıtım politikası kapsamında uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sini nakit ve/veya pay olarak dağıtma taahhüdü bulunmakta.

Ayrıca, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Zeray GYO paylarına yönelik olarak hâkim ortak Zekeriya Zeray tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Ayrıca, yine şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere Şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmakta olup, bu işlemlerde hâkim ortak Zekeriya Zeray’ın pay satışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin tamamı ve Zeray GYO’nun sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin yüzde 20’sinin kullanılması planlanlanıyor.

12 lüks konut projesi ve büyüme odaklı fon kullanımı

Zeray GYO, orta-üst gelir grubuna yönelik lüks konut projelerinden oluşan 12 proje ve 1624 bağımsız bölümden oluşan bir portföyü yönetiyor. Kocaeli ve Ankara’daki projeleriyle toplam yaklaşık 17,1 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip olan şirket, bu güçlü portföyünü halka arz sonrası elde edeceği kaynakla daha da büyütmeyi hedefliyor.

Zeray GYO aynı zamanda yurt dışında proje geliştirme fırsatlarını aktif olarak değerlendiriyor. Konut projelerinin yanı sıra otel yatırımları gibi farklı gayrimenkul alanlarında da projeler geliştirmeyi ve kentsel dönüşümde de aktif rol almayı amaçlıyor. Her yeni projeye en az bir yenilikçi çözüm entegre etmeye özen gösteren şirket, gelecekte tüm gelir gruplarına uygun konut projeleri de geliştirerek daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeyi planlıyor.

Zeray GYO, sektörde özellikle markalı konut segmentinde ülkenin önde gelen şirketlerinden biri olmayı planlıyor. Bu amaçla gerek Kocaeli’nde gerçekleştirmekte olduğu ve gerekse de Ankara’da gerçekleştireceği projeleri takiben ulusal çapta proje geliştirerek büyüme yolunda atılımlarını sürdürmeyi hedefliyor. Zeray GYO’nun stratejik hedefleri içinde sadece Kocaeli ve Ankara’dakine benzer şekilde İstanbul’da ve diğer illere de markalı konut projeleri geliştirmek de yer alıyor. Bu amaçla Zeray GYO, sürekli yeni projeler geliştirip hem ülkemizin konut stokuna katkıda bulunmak hem de gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırarak sektörün önde gelen şirketlerinden birisi olmak hedefiyle faaliyet gösteriyor.

Bununla birlikte, Zeray GYO, yeni projelerin geliştirilmesi için yerine getirilmesi gereken en önemli şartlardan birisi uygun arsa temini konusunda, kamu ihaleleri de dahil olmak üzere arsa satışlarına ilişkin ilan ve duyurular düzenli bir şekilde takip ediyor. Bu çerçevede gerek imar durumu gerek konumu gerekse değer yaratma potansiyeli yüksek olan arsaların şirket bünyesine kazandırılması suretiyle Zeray GYO’nun gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni arsa ve projelerle portföyünü güçlendirecek

Zeray GYO, geliştirileceği projeler için arsa temininin yanı sıra bir diğer alternatif olan hasılat paylaşımı veya kat karşılığı arsa satışı sözleşmeleriyle başka kişilere ait arsalar üzerinde proje gerçekleştirme imkanlarını da değerlendiriyor. Bu çerçevede Zeray GYO tarafından elde edilecek halka arz gelirinin yüzde 20 ila yüzde 30 arasındaki kısmının şirketin gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi amacıyla yeni arsa alınması ve/veya mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanı için kullanılması planlanıyor.

Ayrıca her proje için hazırlanan detaylı analiz çalışmaları çerçevesinde hazırlanan stratejik plan-bütçe yönetimine uygun olarak inşaat yapım işleri imzalanmakta, şirketin karlılığı kalite yönetim politikasına uygun olarak maksimum boyutta minimum sürede erişilecek boyutta hedeflenmektedir. Hedeflerin gerçekleşme boyutları aktif mekanizmalar ile denetlenmekte, sürdürülebilirliğe yatırım olarak gelişim ve büyüme performansları sergilenmektedir.

Bu kapsamda; yüzde 85’lik kısmı tamamlanan Dora Hill ile 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanan Dilasa Orman, Future Deluxe City, Country Akmeşe, Miracle Garden, Gazania Life-1 ve Zeray Residance projelerinin yanı sıra inşaat yapım işlerine başlanan Next Capital, Harmony City ve Gazania Life-2 projelerinin plan bütçe programına uygun olarak tamamlanarak en kısa sürede yatırımların gerçek değere satışlar ile dönüşmesi ve nihai alıcılarına teslim edilmek üzere tamamlanması hedefleniyor.

Yüksek potansiyel barındıran yatırım avantajları

Zeray GYO’nun yatırımcı sunumlarında yer alan bilgilendirmelerde; portföyünde yer alan Harmony City, Gazania Life -1, Gazania Life - 2 ve Miracle Garden projeleri hakkında detay bilgilere yer veriliyor. Arsa alanları toplamı 118 bin 757 metrekareyi bulan bu 4 projenin Mart 2025 tarihli değerleme raporlarında arsa ve maliyet tutarı 1 milyar 975 milyon TL’ye ulaşıyor..

1’er blok ruhsatı bulunan bu projelerin tüm ruhsatlarının alınması ile erişilecek 271 milyon 746,33 metrekarelik konut ve ticari alanlarla 6 milyar 234 milyon TL değere ulaşacağı öngörülüyor. Mart ayından günümüze değer artışı ve enflasyon hesaplamaları da dahil edilmeyerek portföy değeri, yüksek potansiyel barındıran yatırım avantajı sağlıyor.

Yüksek karlılık getirisi olan bu ve benzeri yatırımlarını arttırmayı planlayan Zeray GYO, bugüne dek gayrimenkul alıcılarına kazandırdığı getiriyi şimdi de sermaye piyasalarındaki yatırımcılarıyla paylaşmayı hedefliyor.



Hedef “1 milyon konut, 300 yıllık miras"

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, Zeray GYO’nun büyüme stratejisi kapsamında faaliyet alanlarını Türkiye geneline yayarak orta vadede ‘1 milyon konut’ hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Zeray; “Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre yön veren bir vizyon ortaya koyduk. Bu vizyonu, halka arz süreciyle birlikte bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Estetik mimari anlayışı, ileri teknolojili yapılaşma ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle yürüttüğümüz çalışmalarda; rekabet avantajımızı koruyarak, Zeray GYO’yu dünyanın öncü firması biri haline getirme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Amacımız, yalnızca bugünü değil, 300 yıl ve ötesine uzanan kalıcı bir mirası inşa etmek” dedi.



“Kaynağın merkezi: Yatırım ve büyüme”

Zeray GYO’nun geleceğe yönelik hedeflerine doğru yürürken halka arzın önemli bir eşik olacağına dikkat çeken Zeray, “Halka arzdan elde edilecek gelirin, yaklaşık yüzde 10’una kadar olan kısmını finansal borç ödemelerine, yüzde 20-30’luk kısmını yeni yatırımlara, yüzde 65-75’lik kısmını devam eden yatırımlara ayıracağız. Kalan en fazla yüzde 5’lik kısmı ise büyüyen faaliyet hacmimize paralel olarak artan işletme sermayesi ihtiyacımızı karşılamak üzere kullanmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.