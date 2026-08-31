Türkiye'nin önemli spor turizmi organizasyonları arasında yer alan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 16-18 Ekim 2026 tarihlerinde Kapadokya'da gerçekleştirilecek.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenecek organizasyonda, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek sporcular Kapadokya'nın vadileri, peri bacaları ve tarihi rotalarında 119, 63, 38 ve 14 kilometrelik parkurlarda mücadele edecek. Yarışlarda sporcuların bazı parkurlarda 24 saate varan zorlu bir mücadele vermesi bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonun isim sponsorluğunu Salomon üstlenecek.

Bölge ekonomisine katkı

Organizasyon kapsamında yaklaşık 3 bin sporcunun Kapadokya'da yarışması bekleniyor. Sporcuların aileleri, antrenörleri, teknik ekipleri ve izleyicilerle birlikte bölgeye gelecek ziyaretçi sayısının ise 6 ila 7 bine ulaşması öngörülüyor.

Yarış için bölgeye gelen katılımcıların kayıt işlemleri, parkur keşifleri ve yarış sonrası gezi programları nedeniyle ortalama 3-4 gün Kapadokya'da konaklaması beklenirken, organizasyonun yaklaşık 20-25 bin konaklama hareketliliği oluşturacağı tahmin ediliyor.

Etkinliğin Ürgüp, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar başta olmak üzere bölgedeki konaklama tesisleri ile restoran, kafe, ulaşım, araç kiralama ve turizm işletmelerine katkı sağlaması bekleniyor. Turizm profesyonellerinin değerlendirmelerine göre organizasyonun Kapadokya ekonomisinde 300 milyon liranın üzerinde, yüksek katılımlı senaryoda ise 350 milyon liraya yaklaşan ekonomik hareketlilik oluşturması öngörülüyor.

Her yıl 90'ın üzerinde ülkeden sporcuların katıldığı Cappadocia Ultra Trail, Kapadokya'nın uluslararası tanıtımına da katkı sağlıyor. Yarış boyunca yapılan fotoğraf ve video paylaşımlarıyla bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri farklı ülkelerdeki spor ve doğa tutkunlarına ulaşıyor.

Sonbahar döneminde düzenlenen organizasyonun, Kapadokya'da turizm sezonunun uzamasına ve bölgedeki turizm hareketliliğinin artmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

Uluslararası ödüle layık görüldü

Cappadocia Ultra Trail, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) ile Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri kapsamında 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülüne layık görülmüştü.

2014 yılında 167 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyon, geçen yıllar içerisinde büyüyerek Türkiye'nin uluslararası alanda öne çıkan patika koşusu ve spor turizmi organizasyonlarından biri haline geldi.

Cappadocia Ultra Trail, bu yıl da binlerce sporcu ve doğa tutkununu Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında bir araya getirmeye hazırlanıyor.