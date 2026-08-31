Yunusemre Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen futbol turnuvasında 16 takım şampiyonluk için mücadele etti. Minik futbolcuların kıyasıya rekabetine sahne olan turnuvada Akhisar Yıldırımspor şampiyon olurken, dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor tarafından organize edilen 30 Ağustos Futbol Turnuvası, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakaların ardından sona erdi.

11 yaş grubundaki sporcuların katıldığı turnuvada 16 takım şampiyonluk için ter döktü. Karşılaşmalarda minik futbolcuların mücadelesi ve heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

Turnuvanın final etabının ardından Akhisar Yıldırımspor şampiyon, Salihli Ankaspor ikinci, Manisaspor üçüncü, Mavitaş Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Turnuvanın açılış seremonisine katılan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, böylesine anlamlı bir günde çocukları sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yunusemre Belediyespor'un önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Balaban, 'Bugün gerçekleştirilen 30 Ağustos Futbol Turnuvası da bunun örneklerinden sadece biri. Turnuvamıza katılan çocuklarımızı sporla kurdukları bağ nedeniyle tebrik ediyorum. Çocuklarımızın sporla ilgilenmesi bizleri çok mutlu ediyor' dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü hatırlatan Balaban, 'Sizlerin de bugün bu erdemlerle yarışacağınıza eminim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, turnuvaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diliyorum' diye konuştu.

Minik şampiyonlar kupalarını kaldırdı

Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlara kupaları Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, Asbaşkan Metin Keleş, Futbol Şube Sorumlusu Necati Türkoğlular ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Cemil Uğur tarafından takdim edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamına uygun şekilde spor ve gençlikle buluşan turnuva, minik futbolcuların mücadelesi, ailelerin ilgisi ve renkli görüntüler eşliğinde tamamlandı.