Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen '30 Ağustos Zafer Kupası Ayvagediği-Fındıkpınarı Futbol Turnuvası' final maçları ve ödül törenlerinin ardından tamamlandı. Yaklaşık 2 ay süren ve toplam 43 takımın mücadele ettiği turnuvalarda Fındıkpınarı'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayvagediği'nin şampiyonu ise Kavaklıpınar oldu.

Fındıkpınarı'nda meydana gelen heyelan nedeniyle bu yıl Ayvagediği Futbol Sahasında gerçekleştirilen 9. Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvasında Eski Mezitli şampiyonluğa ulaşırken, Menteş ikinci, Takanlı üçüncü oldu. Çiftlik ise turnuvanın en centilmen takımı seçildi.

Ayvagediği Futbol Turnuvasının finalinde ev sahibi Ayvagediği ile Kavaklıpınar karşı karşıya geldi. Finali kazanan Kavaklıpınar şampiyonluk kupasını kaldırırken, Ayvagediği ikinci, Burhan üçüncü oldu. Nacarlı da en centilmen takım ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Her iki turnuvanın şampiyonları Eski Mezitli ile Kavaklıpınar, 5 Eylül'de düzenlenecek Süper Kupa karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, turnuvanın mahalle ve köyleri bir araya getirerek birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu belirterek, sporcuları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz da turnuvanın başarıyla tamamlandığını ifade ederek, Süper Kupa heyecanının 5 Eylül'de yaşanacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ise yaklaşık 2 ay boyunca devam eden organizasyonda sporun birleştirici gücünün bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Gökayaz, yaylalarda düzenlenen bu tür etkinliklerle vatandaşların bir araya gelmeye devam edeceğini söyledi.