Kayseri'de faaliyet gösteren Fatih Yurt Futbol Akademisi'nde yetişen 2013 doğumlu ve stoper mevkide oynayan Ahmet Baygençler Galatasaray U14 takımına transfer oldu.

Galatasaray scoutları tarafından Kayseri'de izlenen ve ardından İstanbula Florya Metin Oktay Tesisleri'ne davet edilen genç yıldız artık Galatasaray'da. Transferi ile ilgili açıklama yapan Fatih Yurt Futbol Akademisi kurucusu Fatih Yurt, 'Son 4 yıldır neredeyse her ağustos döneminde profesyonel takım altyapılarına oyuncu transferi yapıyoruz. Bu transfer döneminde de bu yıl U13 Kayseri Şampiyonu olan takımımızın stoper mevkide oynayan Ahmet Baygençler'in transferini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda Kayseri'de bir marka haline geldik. Daha önce de Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Sivasspor ve Konyaspor gibi bir çok profesyonel takım alt yapılarında bizlerden yetişen oyuncuların olması bizleri çok mutlu ediyor ve bundan sonra oyuncu yetiştirmeye devam edeceğiz. Yeni transferimiz Ahmet Baygençler'de Galatasaray'a hayırlı olsun. Bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum' dedi.