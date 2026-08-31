Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmaları amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları tamamlandı. 11 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimlere toplam 422 çocuk ve genç katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmalarını ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmalarını destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir tarafından bu amaçla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları sona erdi. Okulların kapanmasının ardından başlayan, 9 farklı tesiste, 11 farklı branşta düzenlenen programa toplam 422 çocuk ve genç katıldı. 6-25 yaş arasındaki katılımcılar; futbol, voleybol, badminton, tekvando, dragon bot, atlı spor, güreş, kort tenisi, boks, basketbol ve halk dansları olmak üzere 11 farklı branşta eğitim alma fırsatı buldu. Katılımcılar, geniş yelpazedeki bu kurslarla yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek dolu dolu geçirdi.

Yaz spor okullarına ilgi yoğun oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan eğitim programlarında katılımcılar, alanında uzman antrenörler eşliğinde spor branşlarının temel tekniklerini öğrendi, uygulamalı çalışmalarla kendilerini geliştirme imkanı buldu.