Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni İstanbul Caddesi üzeri Yazır Tramvay Durağı'na inşa edeceği yaya üst geçidinde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaya üst geçidi inşaatında incelemelerde bulunarak son durumu hakkında bilgi aldı. Konya'da yaya güvenliğini artırmak için yaya üst geçitleri inşa etmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, 'Afyonkarahisar yolu üzerindeki Yazır Tramvay Durağımızın bulunduğu alandan Sancak tarafına geçişte yapmakta olduğumuz yaya üst geçidimizde artık son aşamaya geldik. Yürüyen merdiveni ile asansör ile engellilerimizin, yaşlılarımızın kullanabileceği ve Yazır Tramvay Durağına inen vatandaşlarımızın Sancak tarafına geçişini sağlayacak modern bir yaya üst geçidini şehrimize kazandıracağız. İnşallah iki ay içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. 66 milyon lira maliyetle yapmış olduğumuz bu yaya üst geçidimizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum' açıklamasını yaptı.