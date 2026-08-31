Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin kaleme alındığı ve takdim yazısını kendisinin yazdığı özel hazırlanan kitabı, Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a hediye edecek.

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılı dolayısıyla 'Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kırgızistan İlişkileri' başlıklı kitap hazırladı. AK Parti Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu editörlüğünde, bürokrat ve akademisyenler tarafından kaleme alınan 11 makaleden ve 544 sayfadan oluşan kitabın takdim yazısı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkçe-Kırgızca olarak iki dilli hazırlanan kitabı, Bişkek ziyareti sırasında ziyaret sırasında Kırgız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Sadr Caparov'a armağan edecek.

'Kıymetli bir çalışma'

Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim yazısında, 'İki ülke arasındaki münasebetler, zaman içerisinde kurumsallaşarak ikili ilişkilerin ötesine taşınmış, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gelişen çok taraflı iş birliği mekanizmalarıyla daha geniş bir çerçeveye kavuşmuştur. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin bugün ulaştığı seviyede, karşılıklı güven, ortak tarih ve kültür anlayışı ile Türk Dünyası'nın ortak geleceğine yönelik güçlü iradenin önemli bir yeri bulunmaktadır. Değerli dostum ve kardeşim Sayın Sadır Caparov ile tesis ettiğimiz anlayış birliğinin katkılarıyla ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine olan inancımız tamdır. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımız tarafından, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35'inci yılı münasebetiyle hazırlanan 'Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kırgızistan İlişkileri' başlıklı bu eser, iki ülke arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerini farklı disiplinlerin perspektifinden ele alan kıymetli bir çalışmadır. Eserin hazırlanmasında emeği geçen AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı ve alanında uzman kıymetli akademisyenlerimizi ve bürokratlarımızı tebrik ediyor, çalışmanın Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da ilerletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kitabın editörü ve Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, alanında bir ilk olma özelliği taşıyan kitaba ilişkin şu şekilde konuştu:

'Biz bu eseri Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılına özel olarak hazırladık. Cumhurbaşkanımız bizzat takdim yazısını kaleme aldılar. Kitabın Türkçe ve Kırgızca olarak yayımlanması ve ülkelerimizin ihtiyaç duyduğu en önemli başlıkları ihtiva etmesi çok önemli. Kitabın arka kapağına iki Cumhurbaşkanının Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğine vurgu yapan özlü sözlerini koyduk. Bu mesaj bile Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin yanı sıra her iki Cumhurbaşkanının Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğine verdiği önemi göstermesi açısından dikkat çekicidir.'

Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin 35 yılını ortaya koyan kapsamlı makalelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret ve enerji iş birliği, ekonomik ilişkiler, uluslararası ilişkiler, kültürel ilişkiler, dil ilişkileri ve alfabe çalışmaları, edebi ilişkiler, eğitim iş birlikleri gibi alanlar, alan uzmanı akademisyenler ve bürokratlar tarafından geniş bir perspektiften değerlendirildi.