İsviçre'nin Basel şehrinde düzenlenen 16. Uluslararası Basel Open Karate Turnuvasında, Kütahyalı sporcular önemli başarılar elde etti.

18 ülkeden yaklaşık 700 sporcunun katıldığı uluslararası organizasyonda, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Ceyla Topatan ve Yüsra Bozbey kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Turnuvada Ceyla Topatan, U14 Kadın Ferdi Kata kategorisinde ikinci, Yüsra Bozbey ise Ümit Kadın Ferdi Kata kategorisinde üçüncü oldu. Antrenörleri Mustafa Oğulcan Alımcı eşliğinde mücadele eden sporcular, elde ettikleri derecelerle Kütahya'yı ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcular Ceyla Topatan ve Yüsra Bozbey ile Antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı'yı gösterdikleri azim, emek ve disiplin dolayısıyla tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.