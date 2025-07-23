2025 yılı itibarıyla başlatılan çapraz denetimler ülke genelinde artırılırken, sadece bu yıl içinde yaklaşık 4 bin cezai işlem uygulandığı açıklandı. Denetim ekipleri, pasif sigara maruziyetini önlemeyi ve kapalı alanlardaki yasa dışı tütün kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Denetimlerin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde, çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte yürütüldüğü belirtilirken; işletmelere uygulanan cezanın yanında, sigara içen bireylere de doğrudan ceza kesileceği vurgulandı.

Ayrıca, toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla birçok ilde stantlar kurulup vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak sağlıklı yaşam bilgilendirmesi gerçekleştirildi. Bu çalışmaların ardından sigara bırakma polikliniklerine başvuruların yüzde 85 oranında arttığı bildirildi.

Sigara bırakma hizmetlerinin yaygınlaştırılması için başlatılan yeni sağlık politikaları kapsamında, halihazırda hizmet veren yaklaşık 700 sigara bırakma polikliniğine ilave olarak yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e çıkarılması hedefleniyor.

Vatandaşlara ücretsiz hizmet sunan 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile de destek verilmeye devam edilirken, online danışmanlık sistemi de devreye alındı. Tüm sağlık tesislerinde uzman hekimler eşliğinde sigara bırakma tedavisi uygulanıyor ve ücretsiz ilaç temini sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, elektronik sigara ve “puff” gibi yasaklı ürünlerin satışının da sıkı denetim altında tutulacağını ve yasa dışı ürünlere el konulacağını açıkladı.

Yılda dünya genelinde 8 milyon kişinin, Türkiye’de ise yaklaşık 100 bin kişinin sigaraya bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğine dikkat çekilerek, sigaranın “büyük bir pandemi” olduğu vurgulandı. Yetkililer, Türkiye'nin havasını korumak ve daha sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla “dumansız bir Türkiye” hedefiyle denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.