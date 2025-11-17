2013 yılından bu yana kazı, dolgu, yıkım, aktarım, nakliyat, peyzaj, tünel, çevre düzenleme hizmetleri veren İstanbul merkezli Safir Proje Mühendislik ve Geri Dönüşüm A.Ş, 23 adet 23m3 Meiller Damper satın aldı.

Safir Proje Mühendislik yeni ürünlerini, Meiller Tuzla Yetkili Satıcı ve Servis Müdürü Volkan Kahya, Meiller Yetkili Satıcı ve Servisi Erçal Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Erçal, Safir Proje Mühendislik adına Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Kahraman ile Yönetim Kurulu üyesi Cabir Kahraman’ın katılımı ile Safir Proje Mühendislik’in İstanbul’da bulunan tesislerinde düzenlenen törenle teslim aldı.

Safir Proje Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Kahraman yeni Meiller damperler ile operasyonel verimliliklerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Meiller Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mert Benli ise “Zorlu çalışma sahalarında maksimum dayanıklılık, güvenilirlik ve verimlilik sunan Meiller ürünlerimizle, iş ortaklarımızın faaliyetlerinde katma değer yaratmak istiyoruz” şeklinde konuştu.