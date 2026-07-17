Törene ŞA-RA Enerji adına Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Mertay TÜRK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Onursal Başkan) Şadi TÜRK, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Miray TÜRK KOCABAŞ ve Sinem MOR KURUMSAK, şirket yöneticileri ile Borsa İstanbul (BİST) yetkilileri katıldı. Düzenlenen gong töreniyle birlikte şirketin payları 'SARAE' hisse kodu ile BİST'te işlem görmeye başladı.

ŞA-RA Enerji'nin 6,23 milyar TL'lik rekor büyüklüğüne rağmen 3,77 katı bulan talep oranıyla kapanan halka arzda; 89 milyon adet C grubu hamiline payın, 70,00 TL sabit fiyat üzerinden toplamda 729.560 yatırımcıya dağıtımı gerçekleştirilmişti. Halka arz süreci, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin liderliğini üstlendiği konsorsiyum tarafından yönetildi. Halka arz kapsamında elde edilen fonun yüzde 55'i işletme sermayesinin güçlendirilmesine, yüzde 30'u finansal borçların azaltılmasına ve yüzde 15'i ise üretimdeki kapasite artışı ile modernizasyon yatırımlarına aktarılacak.

“ŞA-RA Enerji, küresel çaptaki önemli konumunu daha da yukarıya taşıyacaktır”

Törende konuşma yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun; “Şa-Ra Enerji modern teknolojiye sahip tesisleri ile ülkemizin en büyük 500 sanayi şirketi arasında yer almaktadır. Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği başarılı projeleriyle, uluslararası pazarlarda da güçlü bir varlık göstermektedir. Şa-Ra Enerjinin bu başarılı faaliyetleri sayesinde, enerji altyapısına yapılan yatırımlar, enerji arz güvenliği açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bugünden sonra, bu halka arzla, yeni yatırımcılarıyla, Şa-Ra Enerji küresel ölçekteki bu önemli konumunu daha da yukarı taşıyacaktır.

Bu nedenle başarılı halka arzında emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Şa-Ra Enerji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

“41 yıllık emeğin ve başarının taçlandığı gün”

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Mertay Türk, gong töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada, Borsa İstanbul çatısı altında olmak, şahsım adına olduğu kadar, ailem ve tüm ŞA-RA çalışanları için son derece gurur verici ve anlamlı. 1985 yılında babam Şadi Türk ve ortağı merhum Raşit Mor, Ankara Ostim'de küçük bir atölyede bu büyük yolculuğun temellerini attılar. O günden bugüne tam 41 yıl geçti. Bugün, o atölyenin yerine Adana'da 9 modern fabrikamız, 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat ağımız ve aramıza yeni katılan 729.560 ortağımız var.

Halka arz sürecimizde yatırımcılarımızın gösterdiği ve halka arzımızdaki rekor büyüklüğe karşın 3,77 katı bulan yoğun talep, bizlere sadece finansal bir güç sağlamadı; 41 yıllık emeğimize ve geleceğe olan inancımıza verilen en güzel yanıt da oldu.

Kurumsal yatırımcılar ve yabancı önemli fonların ilgisi gurur verici

Bu süreçte, bireysel yatırımcılarımızın yanı sıra özellikle yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcıların büyük ilgisi ve yabancı önemli fonların da ortağımız olması; uluslararası arenadaki gücümüzün somut göstergesidir. Üzerimize aldığımız bu büyük güvenin sorumluluğunu her an hissederek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Şeffaf, kurumsal ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızla hem ülkemize hem de dünyaya değer üretmeyi sürdüreceğiz. Aramıza katılan tüm yeni ortaklarımıza 'ŞA-RA Ailesi'ne hoş geldiniz' diyorum."

Tera Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener ise ŞA-RA Enerji gibi yönetimine, işine ve gelir kalitesine inandıkları şirketleri ilerleyen dönemde de Borsa İstanbul'la, yatırımcılarla, sermaye piyasası ile buluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Emir Münir Sarpyener hedeflerini ise; “Sadece halka arz tarafında değil, tüm sermaye piyasası konularında Türkiye'nin lider kurumlarından biri olma özelliğimizi devam ettirebilmek” olarak açıkladı.