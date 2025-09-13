Rusya'nın Kamçatka Yarımadasının doğu kıyısı açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Ofisine göre deprem, 46.8 kilometre derinlikte kaydedildi. Kamçatka Valisi Vladimir Solodov sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremin ardından tsunami uyarısı ilan edildiğini belirtti. Solodov, Khalaktyrsky plajı ve diğer tsunami tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olma çağrısında bulundu. Solodov, "Şu an için yıkım veya ciddi hasar bilgisi bulunmuyor. Lütfen sakin olun ve resmi kaynaklardan gelen bilgilere dikkat edin" ifadelerini kullandı.



Kamçatka, 8.8'lik depremle sallanmıştı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası, 30 Temmuz'da 8.8 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. Severo-Kurilsk liman kentinde tsunamiye meydana geliken, Japonya’da da yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami dalgaları görülmüş, birçok Pasifik ülkesinde kıyı kesimlerde yaşayanlara tsunami uyarısı yapılmıştı.