Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri belediye binasında arama yaparken, Mutlu’nun beş başkan yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Alınan bilgilere göre, soruşturmanın belediyede yapılan bazı ihaleler ve imar uygulamalarıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. Emniyet güçlerinin belediyedeki aramalarının gün boyunca süreceği öğrenildi.

Hasan Mutlu Kimdir?

1961’de Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğan Hasan Mutlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’un Fatih ilçesinde, lise eğitimini ise Vefa Lisesi’nde tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü’nden mezun olan Mutlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de eğitim aldı.

Uzun yıllar eğitim sektöründe görev yapan Mutlu, Sınav Dergisi dershane zincirinin İstanbul temsilciliğini üstlendi. Siyasi kariyerinde CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı ve Bayrampaşa Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kuruculuğu gibi görevlerde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 46,67 oy oranıyla Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği bildirildi.