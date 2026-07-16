TBMM'de gerçekleşen görüşmede DEM Parti heyetinde TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, heyeti Meclis'teki makam odasının girişinde karşıladı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmazken, ziyaretin siyasi gündemdeki önemli başlıkların ele alındığı temaslardan biri olduğu değerlendiriliyor.

Son dönemde siyasi partiler arasında gerçekleştirilen temaslar kapsamında gerçekleşen buluşma, Ankara kulislerinde dikkatle takip edilirken, görüşme sonrasında ne DEM Parti heyeti ne de MHP cephesinden basın açıklaması yapıldı.