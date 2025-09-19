2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında dijital medya içeriklerini mercek altına alan RTÜK, aile değerlerini zedelediği, çocuk ve gençler için zararlı olduğu değerlendirilen yapımlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kurulun son toplantısında; Disney+, Prime Video, Netflix, HBO Max ve MUBI platformlarında yer alan beş yapım, “genel ahlak” ve “ailenin korunması” ilkelerine aykırı bulundu.

Disney+ : All of Us Strangers filminde eş cinselliğin uzun sahnelerle olumlandığı ve toplum değerleriyle çatışan diyaloglara yer verildiği gerekçesiyle platforma yüzde 3 idari para cezası verildi, film katalogdan çıkarıldı.

Prime Video : Those About To Die dizisindeki kanlı infaz sahneleri ve eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren biçimde gösterilmesi nedeniyle aynı yaptırımlar uygulandı.

Netflix : Kobalt Mavisi filminde eş cinselliği özendiren sahneler sebebiyle yüzde 3 para cezası ve katalogdan çıkarma kararı alındı.

HBO Max : Looking: The Movie adlı yapımda eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun şekilde sunulması nedeniyle platforma ceza kesildi.

MUBI: Benedetta filminin pornografi seviyesine varan müstehcen içerik ve dini değerlere saygısızlık barındırdığı tespit edilerek en ağır yaptırımlar uygulandı.

RTÜK, kararların gerekçesinde söz konusu yapımların “Türk aile yapısını tehdit ettiği, toplumsal değerlerle çatıştığı ve genel ahlak kurallarına aykırılık teşkil ettiği” ifadelerine yer verdi.