E-ticaret girişimcilerine yönelik bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan İstanbul COM.E ON Forum 2025 İstanbul’da 24 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Ozon Global Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, platformun Türk satıcılarını desteklemek için uygulamaya koyduğu yenilikleri paylaşacak. Forumda, Türkiye-Rusya sınır ötesi e-ticaretinin geleceği ve ele alınacak Rus pazaryerinde başarılı satışın püf noktaları katılımcılarla paylaşılacak. Katılım hem çevrim içi hem de yüz yüze formatta gerçekleştirilecek.

