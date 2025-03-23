RTÜK Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medyanın tarafsız ve gerçekçi bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek, daha önce de benzer uyarılarda bulunduklarını hatırlattı. Şahin, yanlış ve taraflı yayın yapan kuruluşlara yönelik olarak, kanun dışı yayınlar nedeniyle müeyyideler uygulandığını ve bu durumu sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Yayıncılara, devlet yetkililerine ve soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına hakaret içeren yayınlar yapan kuruluşlarla ilgili olarak lisans iptali gibi ciddi yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.

Açıklamada, itidalli yayın yapan ve halkı doğru bir şekilde bilgilendirme çabası gösteren medya kuruluşlarına teşekkür edilirken, uyarıları dikkate almayan yayıncılar için son bir kez ihtar yapıldığı ifade edildi. RTÜK, bu uyarılara rağmen hukuk dışı yayınlar yapan kuruluşlarla ilgili gereken adımların atılacağını duyurdu.