Müşterilerine “iyi hissettiren alışveriş” mottosu ile hizmet veren Rossmann, Türkiye’deki 15’inci yıldönümü kampanyası kapsamında kişisel bakım sektöründe ses getiren, eşi benzeri görülmemiş ve büyük hediyelerin verileceği bir çekiliş kampanyası gerçekleştiriyor. Ekim ayı boyunca müşterilere hem tüm ürünlerde yüzde 60’a varan indirimler hem de unutulmaz hediyeler sunulacak. Kampanya kapsamında; 1 kişiye Antalya Suryapı’da 2+1 daire, 5 kişiye 150.000 TL değerinde tatil çeki, 5 kişiye iPhone 17 (256 GB) telefon, 15 kişiye Dyson V15 Detect Absolute dikey süpürge ve 150 kişiye 5.000 TL değerinde Rossmann hediye çeki kazanma şansı veriliyor.

Türkiye’deki 15’inci yılını kutlayan Rossmann’ın, 1–29 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak “Kat Kat Kazan” çekiliş kampanyası kapsamında; tüm ürünlerde %60’a varan indirimler uygulanacak. Ayrıca Rossmann Kart sahiplerine Rossmann mağazaları ile online satış platformlarında yapacakları her 400 TL’lik alışveriş harcamasına 1 adet çekiliş hakkı verilecek.

Çekiliş, 24 Kasım'da noter huzurunda yapılacak.

Rossmann’ın Türkiye genelindeki 204 mağazasından ve online satış platformlarında Rossmann Kart ile yapılacak alışverişlerdeki her 400 TL’lik alışveriş için 1 çekiliş hakkı sunulacak. Milli Piyango onaylı olarak gerçekleştirilecek çekilişe; gerekli katılım koşullarını sağlayan müşteriler ücretsiz katılım sağlayabilecek. 1 – 29 Ekim 2025 tarihleri boyunca, 400 TL ve katlarındaki her alışveriş için aynı oranda katılım hakkı verilecek. Çekiliş; Milli Piyango İdaresi ve noter eşliğinde, ziyaretçilerin huzurunda 24 Kasım 2025’te yapılacak.

Rossmann, bu kampanya ile müşterilerine avantajlı alışveriş ve değerli ödüller sunarken; perakende sektöründeki özel markaları ve müşteri sadakati stratejiyle de dikkat çekiyor.