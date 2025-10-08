Arhavi ilçesi sınırları içinde Hopa-Arhavi yolu boyunca uzanan çöp yığınları, hem görüntü kirliliği hem de yayılan kötü koku nedeniyle sürücüleri ve bölge halkını adeta çileden çıkarıyor.

Yıllardır vahşi depolama yöntemiyle biriktirilen atıklar, 5-6 metrelik set duvarlarını aşarak yol kenarına taşmış durumda. Yaz aylarında daha da yoğunlaşan kötü koku, araç camlarını kapatsanız bile kaçınılmaz bir sorun haline geliyor. Çöp yığınlarının oluşturduğu manzara ise sadece Artvinlileri değil, kente gelen turistleri de şaşkına çeviriyor.

Gezgin ve içerik üreticisi Oğuzhan Tıraş, Artvin yolculuğu sırasında çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Videolar kısa sürede 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve binlerce yorum aldı. Tıraş, “Yıl 2025 ve ben 75 ülke gezdim. Hiçbir ülkede böyle çöp dağları görmedim. Artvin’in girişinde ve Arhavi sonrası yol kenarlarında çöp dağları var. Üzerlerine toprak atıyorlar ama koku dayanılmaz. Bu yol uluslararası bir yol ve böyle bir manzara olmamalı” diyerek duruma tepki gösterdi.

30 yıllık çözülmemiş sorun

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, sorunun köklü olduğunu ve geçmişten bugüne çözülememiş bir mesele olduğunu vurguladı:

“Katı atık sorunu 30 yıldır çözülmedi. Artvin’deki belediyeler, hangi parti olursa olsun aynı yöntemle çöpleri bir alanda biriktirdi. Bu bugünün değil, yıllardır süregelen bir sorun. Videoda görünen alanlar yaklaşık 25-30 yıllık çöp birikintilerinden oluşuyor. Biz de çözüm için girişimlerde bulunuyoruz.”

Komşu iller çözümü buldu, Artvin bekliyor

Cihan, Trabzon ve Rize’deki çöp sorunlarının atık yakma tesisleri ve birlik sistemiyle çözüldüğünü belirtti. “Orada belediyeler birliğe üye olarak çöplerini gönderiyor ve enerji üretiyor. Biz Hopa’nın çöpünü buraya göndermek istedik ama şu anda genişleme yok cevabını aldık.”

Yeni çözüm arayışları sürüyor

Artvin’in geçtiğimiz yıl Çoruh Havzası Kalkınma Birliği’ne dahil edildiğini hatırlatan Cihan, “Şu anda düzenli depolama ve enerji üretimi için yer arayışı içindeyiz. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden hocalarımızla bu ay içinde alanı netleştirmeye çalışacağız. Sonrasında bakanlık hibesi ve belediyelerimizin desteğiyle sorunu çözmeyi hedefliyoruz. Artvin’de günde yaklaşık 25 ton çöp üretiliyor ve bu sorunu hiçbir belediye tek başına çözemez” dedi.

Artvin, Türkiye’nin en doğal, en yeşil illerinden biri olarak biliniyor. Ancak Karadeniz Sahil Yolu boyunca yükselen çöp dağları, şehrin bu eşsiz doğasını gölgelemeye devam ediyor. Çevreciler ve vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm bekliyor.