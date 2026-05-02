Elektrikli araca geçiş kararını uzun süredir planladığını belirten Yazıcı, artan akaryakıt maliyetlerinin bu tercihte etkili olduğunu söyledi. Yeni aracın hem ekonomik hem de teknolojik açıdan avantaj sunduğunu vurgulayan Yazıcı, “Uzun zamandır böyle bir adım atmayı düşünüyordum. Yakıt giderlerini azaltmak ve daha konforlu bir hizmet sunmak için Togg’a geçtim” dedi.

İlgi beklenenden yüksek

Yaklaşık iki haftadır elektrikli taksiyle hizmet verdiğini ifade eden Yazıcı, vatandaşların ilgisinin oldukça yoğun olduğunu dile getirdi. Özellikle çocukların araca büyük ilgi gösterdiğini belirten Yazıcı, müşterilerin sessiz ve konforlu sürüş deneyiminden memnun kaldığını söyledi.

Maliyet avantajı öne çıkıyor

Elektrikli aracın en önemli avantajlarından birinin düşük işletme maliyeti olduğunu belirten Yazıcı, evde yapılan şarjın giderleri ciddi oranda azalttığını ifade etti. Dış şarj istasyonlarında maliyetin artsa da geleneksel yakıtlı araçlara kıyasla hâlâ daha ekonomik olduğunu vurguladı.

Vatandaşlardan tam not

Togg T10F ile taksi deneyimi yaşayan yolcular da uygulamadan memnun. Sessiz sürüş, konfor ve yerli üretim olması yolcuların en çok dikkatini çeken özellikler arasında yer aldı. Vatandaşlar, bu tür çevreci araçların şehir genelinde yaygınlaşmasını istediklerini dile getirdi.

Ulaşımda yeni bir sayfa

Rize’de ilk kez elektrikli bir aracın taksi olarak hizmet vermeye başlaması, şehirde ulaşım alışkanlıklarının dönüşebileceğine işaret ediyor. Çevreci ve ekonomik yapısıyla öne çıkan uygulamanın önümüzdeki dönemde daha fazla sürücü tarafından tercih edilmesi bekleniyor.