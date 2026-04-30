Onlarca yıllık dört mevsim uzmanlığı ve ödüllü ürün portföyüyle şekillenen bir mühendislik eseri olan yeni lastik, dört mevsim performansını yeni bir seviyeye taşıyor, bağımsız test sonuçlarıyla da doğrulanan, güven veren ve dengeli bir performans sunuyor.



Yüksek kontrastlı yanak tasarımıyla öne çıkan yeni tasarımı ve artık 23 inç jant çapına kadar uzanan ebat seçenekleriyle Vector All Season 4, şimdiye kadar dört mevsim çözümü bulunmayan araç segmentlerine yıl boyu premium performans ve kullanım kolaylığı sağlıyor.



Şüpheye Mahal Yok – Anı Yakalayın

Goodyear Vector All Season 4, kuru zeminlerden yağmurlu ve hafif karlı koşullara kadar tüm şartlarda optimize edilmiş performans sunuyor ve Avrupa Üç Zirveli Dağ Kar Tanesi (3PMSF: European Three-Peak Mountain Snowflake) sertifikasını taşıyor. Goodyear'ın en yeni teknolojileri ve özel ham maddeleri kullanılarak geliştirilen lastik, herhangi bir performans kriterinden ödün vermeden dikkatle dengelenmiş bir performans sunuyor. Bu sayede değişen sıcaklıklara, yol koşullarına ve farklı sürüş tarzlarına uyum sağlıyor, yıl boyunca güvenilir performans sergiliyor.



Bağımsız test sonuçları da Vector All Season 4'ün performansını doğruluyor. Goodyear tarafından talep edilen TÜV SÜD testinde lastik, Goodyear'ın TÜV test sonuçlarına ilişkin iç analizine göre değerlendirilen tüm performans kriterlerinde istikrarlı şekilde güçlü performans göstererek dengeli bir ürün2 olarak öne çıkıyor. Ürünün performansı ayrıca AutoBild tarafından da “Örnek Gösterilen”3 (Exemplary) derecesiyle ödüllendiriliyor ve güvenilir, çok yönlü bir dört mevsim lastik olarak tescilleniyor.



WeatherReady™ teknolojisi

Lastiğin taviz vermeyen dört mevsim performansı, Goodyear'ın dört mevsim kabiliyetine yönelik yeni mühendislik temeli olan WeatherReady™ Teknolojisi üzerine kurulu. Bu teknoloji; Dry Contact Plus, 3D Blade Sipe System ve yeni bir hamur formülünü bir araya getirerek değişen koşullarda güven veren performans sağlıyor.



• Gerektiğinde güven: Yeni sırt deseni ve optimize edilmiş blok tasarımı, mevsimler ve yol koşulları boyunca güvenli yol tutuş sağlıyor.

• Kuru ve ıslak zeminde zahmetsiz kontrol: Yeni geliştirilen lastik deseni, fren anında kuru ve ıslak zeminde üstün performans sunuyor.

• Verimli ve konforlu sürüş: Yeni hamur formülü, sırt aşınmasını ve yuvarlanma direncini iyileştirerek menzil artışını destekliyor – elektrikli araçlar için ideal uyum sağlıyor.



Premium araçlar için geliştirildi

Günümüzün daha ağır, daha güçlü ve giderek araç parkı artan elektrikli otomobiller için tasarlanan Vector All Season 4, genişletilmiş ebat seçenekleri ve artırılmış kabiliyetiyle modern araç parkının değişen ihtiyaçlarına yanıt veriyor.



2026 yılı itibarıyla ürün gamı, 16 ila 23 inç jant çapları arasında 96 SKU'ya sahip serinin %66'sı 19 inç ve üzeri ebatlardan oluşuyor. Bu geniş Pazar kapsamı, dört mevsim segmenti için önemli bir adım oluşturuyor ve daha fazla sürücünün ve daha geniş araç parkının ilk kez dört mevsim lastik çözümüne erişmesini sağlıyor. Range Rover, Range Rover Sport, Porsche Panamera ve Macan ile Audi A6 e-tron, Q7 ve SQ7 gibi modeller artık güven veren dört mevsim performansını yıl boyu kullanım kolaylığıyla birleştiriyor.



Ürün gamının genişlemesi, artan dört mevsim talebini4 ve değişen araç parkını yansıtıyor. 2022 ile 2025 yılları arasında 19 inç ve üzeri dört mevsim lastik satışları yıllık %20'nin üzerinde5 artış gösteriyor; bu durum daha büyük jant çaplarına yönelimi ortaya koyuyor ve daha geniş dört mevsim ebat kapsamına duyulan ihtiyacı vurguluyor.



Güçlü ve iddialı tasarım – Rafine premium görünüm

19 inç ve üzeri ebatlarda Vector All Season 4, özel lazer kazıma yanak tasarımına sahip. Bu yüzey, güçlü ve premium bir görünüm sunuyor – hareket halinde ya da dururken modern performans ve lüks araçların görsel etkisini artırıyor.



“Goodyear, 1977'de dünyanın ilk dört mevsim lastiği olan Goodyear Tiempo'nun lansmanıyla başlayan süreçten bu yana dört mevsim kategorisinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynadı,” diyen EMEA Tüketici Ürün Geliştirme Kıdemli Teknoloji Direktörü Ben Glesener: “Önümüzdeki yıl bu dönüm noktasının 50. yılına yaklaşırken, Vector All Season 4, dört mevsim kategorisini yeniden tanımlama yolculuğumuzda bir sonraki adımı temsil ediyor. Dört mevsim performansını yükselterek ve ürün gamını günümüzün premium ve elektrikli araçlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişleterek, daha fazla sürücünün yıl boyunca tek bir lastik çözümüne güvenmesini her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz.” dedi.