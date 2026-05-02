Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kararın gerekçesini, AB’nin daha önce varılan ticaret anlaşmalarına tam olarak uymaması olarak gösterdi. Yeni düzenlemenin, ABD’nin ticari çıkarlarını korumaya yönelik bir adım olduğunu vurgulayan Trump, Avrupa’dan gelen otomobil ve kamyon ithalatının bu kapsamda daha yüksek vergilendirileceğini ifade etti.

Öte yandan Trump, ABD içinde üretim yapan firmalara açık bir mesaj verdi. AB menşeli markaların üretimlerini ABD’ye kaydırmaları halinde herhangi bir gümrük vergisiyle karşılaşmayacaklarını belirten Trump, bu yaklaşımın doğrudan yatırımları teşvik etmeyi amaçladığını dile getirdi.

ABD Başkanı ayrıca, halihazırda otomotiv sektöründe büyük ölçekli yatırımların sürdüğünü belirterek, toplamda 100 milyar doları aşan fabrika yatırımlarının devam ettiğini söyledi. Söz konusu yatırımların Amerikan iş gücüne önemli katkı sağlayacağını ifade eden Trump, ülkede otomotiv üretiminde tarihi bir dönüşüm yaşandığını savundu.

Yeni tarife kararının, ABD ile AB arasındaki ticari ilişkilerde tansiyonu daha da yükseltmesi beklenirken, özellikle Avrupa otomotiv sektörü açısından önemli ekonomik sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.