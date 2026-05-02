Zorlu coğrafi koşullar ve heyelan riski bulunan güzergahta yürütülen proje kapsamında, 101 kilometrelik yolun bölünmüş yol standardına yükseltildiğini belirten Uraloğlu, 8 tünel ve 8 viyadüğün inşa edildiğini ifade etti.

Fiziki gerçekleşme yüzde 49 seviyesinde

Çalışmaların geldiği son durumu paylaşan Uraloğlu, bugüne kadar 49,2 kilometrelik kesimin tamamlandığını ve 6 tünelin hizmete alındığını söyledi. Devam eden çalışmalar arasında 2. Kılıçarslan Viyadüğü’nün yapımı, kaçış rampaları ve heyelan ıslah çalışmaları yer alıyor. Projenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 49’a ulaştığını belirten Uraloğlu, tamamlanma hedefinin 2030 yılı sonu olduğunu dile getirdi.

Tarım ve turizme katkı sağlayacak

Projenin sadece ulaşımı değil, bölgesel kalkınmayı da destekleyeceğini vurgulayan Uraloğlu, zeytin, kayısı ve narenciye gibi tarım ürünlerinin pazara daha hızlı ve düşük maliyetle ulaştırılacağını kaydetti. Ayrıca Taşucu Limanı ve turizm bölgeleri ile iç kesimler arasındaki bağlantının güçleneceğini ifade etti.

Yıllık 1 milyar liranın üzerinde tasarruf hedefi

Yeni yolun sağlayacağı ekonomik kazanımlara da değinen Uraloğlu, seyahat süresindeki 35 dakikalık kısalma sayesinde yıllık 800 milyon lira zaman, 258 milyon lira ise akaryakıt tasarrufu elde edileceğini açıkladı. Böylece toplam yıllık tasarrufun 1 milyar 58 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Projenin ayrıca karbon emisyonunu yılda 13 bin ton azaltması öngörülüyor.

Silifke-Mut-Sertavul Yolu’nun tamamlanmasıyla birlikte Mersin’in kıyı ve iç kesimleri arasındaki ulaşımın daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.