Chery Uluslararası İş Zirvesi kapsamında düzenlenen lansmanla eş zamanlı olarak Çin’de yeni OMODA 4’ün banttan indirilme töreni düzenlendi. Küresel büyüme planını açıklayan marka, üç yılda 1 milyon adetlik kümülatif satış başarısından, 2027’de yıllık 1 milyon satış hedefine tam hızla ilerleyen yeni bir faza geçiyor.

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, marka için yeni dönemin başlandığını duyurdu. Bu kapsamda OMODA& JAECOO, bir yandan Chery Uluslararası İş Zirvesi’nde (IBS) “Milyondan Yıllık Bir Milyona” strateji lansmanını hayata geçirirken diğer taraftan da Çin’de OMODA 4’ün üretim hattından çıkış törenini gerçekleştirildi. Küresel iş ortakları, medya temsilcileri ve kullanıcılar, markanın yeni stratejisinin tanıtımına ve önemli girişimlerine tanıklık etmek üzere bir araya geldi.

Yeni aşamaya geçiliyor!

Etkinlikte, 2027 hedefli “Milyondan Yıllık Bir Milyona” stratejisi resmi olarak duyurulurken; teknoloji altyapısı, ürün gamı ve küresel operasyonlar olmak üzere üç temel sütun açıklandı. Bu gelişme, OMODA & JAECOO’nun üç yılda 1 milyon adetlik kümülatif satış başarısından, 2027’de yıllık 1 milyon satış hedefine tam hızla ilerleyen yeni bir faza geçtiğini gösteriyor. Genç odaklı ve küresel bir büyüme yaklaşımıyla marka, global otomotiv pazarına yeni büyüme fırsatları sunmayı hedefliyor. Strateji lansmanı, yeni araç üretimden çıkışı ve stratejik iş birlikleri imza törenlerinin yanı sıra; global kullanıcıların yer aldığı bir podyum gösterisi ve VPD teknolojisi demonstrasyonu gibi dikkat çekici anlara sahne oldu. Etkinlik, markanın dinamizmini ve bütünsel gücünü kapsamlı şekilde ortaya koydu.

Cesaret ve kararlılıkla gelen 1 milyonluk başarı!

Etkinlikte OMODA & JAECOO’nun üç yıllık gelişimi ve pazar performansı değerlendirildi. Marka, 69 ana pazara giriş yaparak 1.364 bayi showroom’u kurdu. Ortalama her 16 günde bir yeni pazara giren ve her gün bir yeni showroom açan marka, dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markalarından biri haline geldi.

Avrupa gibi regülasyonların yoğun olduğu pazarlarda ise sadece iki yıl içinde 18 ülkeye girerek 500’den fazla satış noktası oluşturdu ve büyümesini sürdürdü. Etkinlikte ayrıca OMODA & JAECOO International CEO’su Shawn Xu, markanın üç yıllık yolculuğuna dair doğrudan deneyimlerini ve önemli içgörülerini paylaştı. Geride kalan süreçte büyümenin kolay olmadığını vurgulayan marka; pazar zorlukları, dış eleştiriler ve iç baskılarla karşı karşıya kaldı, hatta belirsizlik anları yaşadı. Ancak vazgeçmek hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Bu dayanıklılık, markanın teknoloji ve ürün odağını güçlendirerek zorluklara rağmen büyümesini sağladı. OMODA & JAECOO’nun sürekli ilerlemesinin arkasındaki temel güç ise yeni alanları keşfetme cesareti ve farklılaşmış konumlandırmasına sadık kalması oldu. Kullanıcı katılımı tarafında ise marka, gençlerin birbirlerinin yaşam tarzını ve mobilite beklentilerini en iyi anlayan grup olduğuna inanıyor. Bu nedenle isimlendirmeden tasarıma, özellik geliştirmeden optimizasyona kadar her aşamada kullanıcıların dahil olduğu küresel ortak yaratım (co-creation) modelini benimsiyor.

OMODA 5 modeli, lansmandan sonraki 6 ay içinde 10 bin adet satışa ulaşırken, toplam küresel satışları 400 bin adedi aşarak A0 segment SUV kategorisinde global liderlerden biri haline geldi. Etkinlikte ayrıca dünyanın farklı bölgelerinden 16 kullanıcı temsilcisinin yer aldığı bir podyum gösterisi düzenlendi. Katılımcılar, markayla aralarındaki güçlü bağı özgüvenle sergiledi. Aynı zamanda VPD (Valet Parking Driver) teknolojisinin canlı demonstrasyonu gerçekleştirildi. Araçların “çağrıldığında gelmesi ve el hareketiyle park etmesi” gibi fonksiyonları; tek dokunuşla uzaktan çağırma ve otonom park özellikleriyle gösterildi. Büyük ekranlarda VPD sistemi, dar park alanları ve çıkmaz sokaklar gibi zorlu senaryolarda yüksek performans sergileyerek deneyimli sürücüleri bile geride bıraktı. Bu da markanın akıllı sürüş teknolojilerindeki rekabet gücünü net biçimde ortaya koydu.

“Milyondan Yıllık Bir Milyona” hedefine giden dört yol!

Etkinlikte açıklanan 2027 stratejisi, markayı ölçek odaklı büyümeden değer odaklı büyümeye; tekil başarıdan sistematik rekabete taşıyacak bir dönüşümü temsil ediyor. Strateji dört temel yol üzerine kurulu:

• Topluluk (tribe) içgörüleri

• Teknoloji üstünlüğü

• Küresel marka + yerel operasyon modeli

• Hafif ve hızlı organizasyon (light cavalry modeli)

Bu yapı; teknoloji altyapısı, ürün portföyü ve küresel operasyonlar olmak üzere üç ana sütunla desteklenerek yıllık 1 milyon satış hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Bu kapsamda OMODA 4’ün üretimden çıkış töreni de etkinliğin zirve anı oldu. Araç, Riot Games’in üst düzey yöneticileri Christian Sponziello (EMEA Ticari ve Marka İş Birlikleri Başkanı) ve Charlie Allen (EMEA Ticari İş Birlikleri & İş Geliştirme Direktörü) dahil olmak üzere dört önemli ismi taşıyarak sahneye çıktı. Oyun dünyasının temsilcileri de bu önemli anı sahnede birlikte kutladı.

Gelecek vizyonunda hedef gençler!

OMODA & JAECOO, önümüzdeki dönemde genç kullanıcı odağını koruyarak farklı kullanıcı gruplarına yönelik kapsamlı bir ürün gamı oluşturmayı hedefliyor. Küresel operasyonlarda ise çift yönlü bir strateji izlenecek:

• Olgun pazarlarda derinleşme

• Yeni pazarlara hızlı açılım

2027 yılına kadar 108’den fazla ülkede varlık göstermeyi hedefleyen marka, aynı zamanda global iş ortaklığı ekosistemini güçlendirmeyi sürdürecek. Genç odaklı dijital medya stratejileri ve yerel iletişim çalışmalarıyla “küresel marka + yerel operasyon” modelini daha da ileri taşıyarak global etkisini artırmayı amaçlıyor.

Sektör uzmanlarına göre, kullanıcı odaklı yaklaşımı, güçlü teknolojik altyapısı ve küresel operasyon kabiliyetiyle OMODA & JAECOO; global mobilite pazarında büyümesini sürdürmeye, yıllık 1 milyon satış hedefine ulaşmaya ve genç, küresel bir otomotiv markası olarak konumunu sağlamlaştırma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor.