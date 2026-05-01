Günlük araç kiralama sektörü ise yılın ilk çeyreğinde 49.2 milyar TL değerinde araç alımı gerçekleştirdi. İlk çeyrek verilerini değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, “2026 yılının ilk çeyrek verileri, araç kiralama sektörünün değişen ekonomik koşullara rağmen dengeli bir görünüm sergilediğini ortaya koyuyor. Operasyonel kiralama toplam araç parkının 229 bin adet seviyesinde kalması ve sınırlı daralma eğilimi, finansmana erişim koşullarının sektör üzerindeki etkisini gösteriyor. Sektörümüz, yılın ilk çeyreğinde operasyonel kiralamada yaklaşık 364 milyar TL, kısa dönem kiralamada ise yaklaşık 212 milyar TL seviyesinde toplam aktif büyüklüğe ulaşırken; operasyonel kiralamada 14.4 milyar TL, kısa dönem kiralamada ise 14.7 milyar TL olmak üzere toplamda yaklaşık 29 milyar TL vergi ödeyerek ekonomiye güçlü katkısını sürdürmüştür. Bu tablo, araç kiralama sektörünün yalnızca mobilite alanında değil, aynı zamanda ekonomiye güçlü değer üreten stratejik bir sektör olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama ve Günlük Kiralama Sektör Raporları”nı açıkladı. Rapora göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde operasyonel araç kiralama sektörünün araç adedi 229 bin 100 adede geriledi.

Elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 13.6!

Rapora göre, Renault yüzde 18,9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 12,8 ile Fiat, yüzde 10,4 ile Volkswagen, yüzde 8,7 ile Skoda ve yüzde 7,9 ile Toyota takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 46,6’sı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 31.3 ve orta sınıf araçlar yüzde 10,3 pay aldı. 2026’nın ilk çeyreğinde operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların payı yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Raporda sektörün araç parkında yer alan benzinli araçların payında artış görüldü. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 64,8’lik bölümünü benzinli araçlar oluştururken, dizel araçların payı yüzde 21.6’ya geriledi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 13.6 seviyesinde gerçekleşti.

Karoser tipinde sedan açık ara lider!

TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliğinin devam etmesi oldu. Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 38,3 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 26,6 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlar ise yüzde 26 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 2.0 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Sektörün toplam araç parkının yüzde 83,6’sını otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

Sektör ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor!

Operasyonel kiralama sektörü 2026 yılının ilk çeyreğinde de ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün yılın ilk çeyrek sonu itibarıyla ödediği vergi tutarı toplamda 14.4 milyar TL’yi buldu. Sektör, yılın ilk çeyrek sonu itibarıyla 27,9 milyar TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 26 bin 700’ü buldu. Müşteri başına düşen araç sayısı yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 8,0 adet olarak gerçekleşti.

Günlük kiralamada 3 araçtan 2’si benzinli!

TOKKDER Günlük Kiralama Sektör Raporu’na göre ise yılın ilk çeyreğinde sektörün filosunda bulunan araç adedi 147 bin 300 adedi bulurken sektörün toplam araç yatırımı 49.2 milyar TL oldu. Günlük araç kiralama sektöründe yılın ilk çeyreğindeki kontrat adedi 982 bin 907 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde ortalama kontrat süresi 8.9 gün olurken toplam kira günü 8 milyon 794 bin 611’i buldu.

TOKKDER raporunda, günlük araç kiralama sektöründeki yakıt tipine göre araç tercih sıralamasında benzinin yükselişi dikkat çekti. Buna göre günlük kiralama sektöründeki araçların yüzde 64.9’u benzinli olurken dizel yüzde 24.6’da kaldı. Günlük kiralamada elektrikli ve hibrit araçlar ise yüzde 10.5 olarak gerçekleşti. Elektrikli ve hibrit araçların payı kademeli olarak artışını sürdürse de, operasyonel esneklik, maliyet avantajı ve kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda benzinli araçlara olan talebin güçlü şekilde devam ettiği görülmektedir.

Raporu değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, “Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler ve savaş ortamının yarattığı belirsizliklerin, özellikle turizm odaklı talep üzerinde dönemsel bir yavaşlama etkisi oluşturduğunu gözlemliyoruz. Buna rağmen sektörümüz kapasitesini artırmaya ve yatırımlarını sürdürmeye devam ederek sezona hazırlığını kararlılıkla sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemde finansmana erişim, sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi açısından en kritik başlıklardan biri olmaya devam edecektir. Tüm bu gelişmelere rağmen, araç kiralama sektörü mobilitenin dönüşümünde merkezi rolünü güçlendirerek; büyümeye, yatırım yapmaya ve Türkiye ekonomisine değer katmaya kararlılıkla devam edecektir” dedi.