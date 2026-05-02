İran’da İsrail ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle idam edildi. Yargı Erki tarafından yapılan açıklamaya göre Yakup Kerimpur ve Nasır Bekerzade adlı sanıklar hakkında "İsrail adına casusluk", "Mossad ile iş birliği" ve "yeryüzünde bozgunculuk" suçlarından verilen idam cezaları, Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından bu sabah infaz edildi.



Mossad ile temasa geçti, askeri alanları görüntüledi

Dosyada yer alan bilgilere göre Kerimpur’un savaş günlerinde Mossad ile etkin iş birliğini sürdürdüğü ve ülkenin hassas bilgilerini Mossad görevlisine aktardığı ifade edildi. Kerimpur’un sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurduğu irtibatın zamanla geliştiği, ilk aşamada saha eylemleriyle güven sağladığı, ardından askeri ve güvenlik bölgelerine ilişkin görüntü ve bilgileri topladığı belirtildi. Ayrıca ses bombaları hazırlayarak belirlenen noktalarda patlattığı, bu eylemleri kayıt altına alarak Mossad'a ilettiği kaydedildi.



Sabotajları yönetti

Soruşturma kapsamında Kerimpur’un savaşın ilk günlerinde güvenlik ve askeri birimleri yanıltmak amacıyla karakolları arayarak yanıltıcı ihbarlarda bulunduğu, bu yolla ekipleri asli görevlerinden uzaklaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Teknik incelemelerde Mossad ile bağlantılı hatlarla temas kurduğu ve yürütülen faaliyetler karşılığında çeşitli güvenceler aldığı aktarıldı. Ayrıca farklı şehirlerde kişilerle bağlantı kurarak para vaadiyle sabotaj eylemlerini organize ettiği, ATM’lerin yakılması gibi eylemleri yönlendirdiği ve ülke genelinde casusluk yapabilecek kişileri tespit etmeye çalıştığı bildirildi.



Bilgi karşılığında ödeme aldı

Bekerzade’nin dosyasında yer alan bilgilerde ise sanığın sosyal medya üzerinden kendisini Japonya’da faaliyet gösteren bir turizm şirketinden olarak tanıtan bir kişiyle irtibat kurduğu, bu kişinin İran’a turist çekmek amacıyla bazı genel bilgilere ihtiyaç duyduğunu belirterek karşılığında ödeme teklif ettiği aktarıldı. Teklifi kabul eden Bekerzade’nin ilk görevin ardından dijital para hesabından ödeme aldığı, devamında ise çeşitli şehirler, kamu kurumları, sosyal alanlar ve altyapıya ilişkin detaylı bilgi toplaması için yönlendirildiği belirtildi.



Kritik noktalardan görüntü aktardı

Bekerzade’nin verilen koordinatlar doğrultusunda farklı noktalara giderek fotoğraf ve video çektiği, elde ettiği verileri sosyal medya ve e-posta yoluyla MOSSAD’a ilettiği kaydedildi. Kamu kurumları, önemli şahsiyetler ve kritik altyapılara ilişkin geniş çaplı bilgi topladığı ve Çabahar’da yaklaşık 20 farklı noktaya ilişkin veri aktardığı ifade edilen Bekerzade’nin ayrıca Kirmanşah, Tahran ve İsfahan gibi şehirlerde de faaliyet yürüttüğü ve Natanz’daki nükleer tesislerin bulunduğu bölgeye giderek görüntü toplamasının istendiği belirtildi.