AiMOGA Robotics ile kurulan iş birliği kapsamında 1.000 adet akıllı trafik polisi robotu için anlaşma imzalanırken, ilk 100 adetlik teslimat gerçekleştirildi. “For Family” vizyonu doğrultusunda güvenlik, erişilebilirlik ve mekânsal eşitliği odağına alan marka, otomobil ve robot teknolojilerini entegre ederek akıllı ekosistemini genişletiyor. İnsansı robot Mornine ve dört ayaklı robot Argos’un da aralarında bulunduğu ürün gamı, kamu hizmetlerinden showroomlara kadar geniş kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. 30’dan fazla ülkede ve 100’ün üzerinde senaryoda kullanılan AiMOGA çözümleri, pilot aşamayı aşarak gerçek hayatta aktif rol almaya başladı. Chery ve AiMOGA Robotics, senaryo odaklı strateji ve yeni ekosistem yatırımlarıyla akıllı mobiliteyi şehir yaşamına ve günlük hayata entegre etmeyi hedefliyor.

Çinli otomotiv devi Chery, Wuhu’da düzenlenen Chery-AiMOGA Global Lansman Etkinliği ile robotik alanındaki iddiasını güçlendirdi. “Senaryo Odaklı, Refah İçin Sinerji” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, Auto China 2026 (2026 Pekin Otomobil Fuarı) ve CHERY Uluslararası İş Konferansı’nın önemli bir parçası olarak öne çıktı. Chery Holding Group Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, etkinlikte markanın robotik sektörüne yönelik stratejisini detaylı şekilde paylaştı. Yin, AiMOGA Robotics ile birlikte akıllı ekosistemin geliştirilmesi ve küresel aile odaklı mobilite vizyonunun genişletilmesine yönelik yol haritasını aktardı. Chery “For Family” marka vaadi doğrultusunda üç temel ilkeye bağlı kalıyor, tavizsiz güvenlik, herkes için erişilebilirlik ve mekânda eşitlik. AiMOGA Robotics ile kurulan güçlü iş birliği sayesinde marka, akıllı ekosistemini genişleterek otomobil ve robot entegrasyonunda yeni bir aşamaya geçiyor.

Ürün gücü ve büyük ölçekli teslimat

Etkinlikte AiMOGA Robotics’in geniş ürün gamı sahneye çıktı, insansı robot Mornine, akıllı trafik polisi robotu, medikal yönlendirme robotu ve dört ayaklı robot Argos tanıtıldı. Ayrıca törende 1.000 adet akıllı trafik polisi robotu için anlaşma imzalanırken, 100 adetlik ilk teslimat gerçekleştirildi. Bunun yanında AiMOGA, 100 üniversite ile iş birliği başlatarak yetenek geliştirme programını duyurdu ve robot kiralama platformunu tanıttı. Bu gelişmeler, Chery’nin mobilite odaklı yaklaşımını kamu hizmetleri ve günlük yaşama genişlettiğini ve AiMOGA Robotics ile birlikte büyük ölçekli ticarileşme sürecine geçildiğini ortaya koyuyor.

Otomobilden robotlara uzanan teknoloji sinerjisi

Yin Tongyue konuşmasında, robotlar ile akıllı araçların algılama, planlama ve kontrol gibi temel teknolojilerde büyük ölçüde örtüştüğünü vurguladı ve “Akıllı araç aslında hareket eden bir robottur” ifadelerini kullandı. Chery’nin üretim gücü, tedarik zinciri ve global ağı AiMOGA Robotics’e güçlü bir altyapı sağlıyor. İki taraf, otonom sürüş, şasi kontrolü ve otomotiv sınıfı sensörler gibi kritik teknolojileri paylaşarak araç ve robot sistemleri arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. AiMOGA Robotics, Chery’nin akıllı ekosisteminin önemli bir parçası olarak otomobil showroomları, kamu hizmetleri, kampüs güvenliği ve trafik yönetimi gibi alanlarda aktif rol oynuyor. Bugün itibarıyla 30’dan fazla ülke ve bölgede, 100’ün üzerinde farklı senaryoda kullanılıyor.

Pilot aşamadan sahaya inen robot teknolojisi

1.000 adetlik anlaşma ve 100 adetlik teslimat, akıllı trafik polisi robotlarının pilot aşamayı geride bırakarak gerçek kullanım alanlarına taşındığını gösteriyor. Vietnam’dan bir temsilci, robot deneyim merkezi ve akıllı endüstri parkı kurma planlarını paylaşarak iş birliğinin genişleyeceğini açıkladı. Robotlar, trafik yönlendirme, hatalı park tespiti ve etkinlik trafiği yönetimi gibi görevlerde aktif rol alarak şehir yönetimine katkı sağlıyor.

Senaryo odaklı strateji ile büyüme planı

Chery Automobile İcra Başkan Yardımcısı Zhang Guibing, AiMOGA’nın yeni stratejik vizyonunu “Senaryo Odaklı, Refah İçin Sinerji” olarak açıkladı. Bu strateji, çocuklara yönelik uygun maliyetli robotlar, kamu ve kurumsal hizmet robotları ile evlerde kullanılacak günlük yardımcı robotların yaygınlaşmasını kapsayan üç aşamalı bir yol haritası içeriyor.

Yeni platform ve ekosistem yatırımları

AiMOGA, robot kiralama platformunu devreye alarak erişim bariyerlerini azaltmayı hedefliyor. Ayrıca 31 inovasyon laboratuvarı, AiMOGA Akademi ve çekirdek bileşen üretim parkı ile uçtan uca bir ekosistem kurmayı planlıyor. Auto China 2026’daki ilk gösterimden bu lansmandaki büyük teslimata kadar Chery ve AiMOGA Robotics birlikte ilerlemeyi sürdürüyor. Chery, “For Family” vizyonu doğrultusunda araç ve robot entegrasyonunu derinleştirerek akıllı mobiliteyi şehir yaşamına, endüstrilere ve günlük hayata entegre etmeyi hedefliyor. Bu iş birliği, Çin’in akıllı üretim gücünü küresel ölçekte kullanıcılarla buluşturarak mobilitenin geleceğine yeni bir yön veriyor.