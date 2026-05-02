Genelge, aile yapısının korunması, genç nüfusun desteklenmesi ve demografik dengenin güçlendirilmesine yönelik uzun vadeli stratejileri kapsayan kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Bu doğrultuda kamu kurumları arasında koordinasyonun artırılması ve sürdürülebilir sosyal politikaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genelgenin yayımlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, söz konusu adımın Türkiye’nin toplumsal yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir vizyon ortaya koyduğunu belirtti. Göktaş, aile odaklı politikaların önümüzdeki süreçte daha da etkin hale getirileceğini vurguladı.

Genelgeyle birlikte özellikle gençlerin evlilik, istihdam ve sosyal destek mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılması, doğurganlık oranlarının dengelenmesi ve aile kurumunun karşı karşıya olduğu risklere karşı koruyucu politikaların geliştirilmesi öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

“Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında hayata geçirilecek uygulamaların, Türkiye’nin sosyal yapısını güçlendirmesi ve gelecek nesillere daha sağlam bir toplumsal zemin oluşturması amaçlanıyor.