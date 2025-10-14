Kampanyada, araçların bugüne kadar kat ettiği toplam kilometreye göre indirim oranları kademeli olarak belirlenmiş durumda:

200.000 km –600.000 km: %25 indirim

600.000 km –1.000.000 km: %30 indirim

1.000.000 km –1.400.000 km: %35 indirim

1.400.000 km ve üzeri: %40 indirim

Türkiye genelindeki tüm Renault Trucks Yetkili Servislerinde geçerli olan kampanya, Renault Trucks’ın ağır ticari araç segmentteki müşterilerine sunduğu uzun ömürlü araç ve hizmet yaklaşımının bir yansıması oluyor.

Renault Trucks Türkiye, Satış Sonrası Hizmetler ve Bayi Geliştirme Direktörü Mehmet Doğan, açıklamasında; “Renault Trucks, bu kampanya ile sektördeki hizmetin yalnızca satış rakamları ile sınırlı olmadığını, müşteri sadakati ve araç yaşam döngüsüne duyulan saygının da en az satış kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor. Uzun yıllar boyunca yollarda hizmet veren her aracın ve sürücüsünün, kaliteli hizmete ve avantajlara erişimi olması gerektiği düşüncesi, kampanyamızın temelini oluşturuyor” diye belirtiyor.

Kampanya hakkında daha detaylı bilgi için size en yakın Renault Trucks Yetkili Servisi ile iletişime geçebilirsiniz; https://www.renault-trucks.com.tr/dealer-locator