Türkiye’nin öncü granit seramik ve teknik porselen üreticisi Seranit ile mutfak mobilyalarında estetik ve fonksiyonelliği birleştiren Vanucci, Türkiye genelinde tüketiciyle doğrudan buluşmayı sağlayan SERAVAN Mobil Mağaza projesini hayata geçirdi. İki markanın inovatif vizyonunu birleştiren SERAVAN, Türkiye yollarında modern, yenilikçi ve sürdürülebilir bir showroom deneyimi sunuyor.

SERAVAN projesi, Seranit ve Vanucci’nin inovatif yaklaşımını ön plana çıkarmayı, ürünleri tüketiciye daha yakın ve erişilebilir hâle getirmeyi hedefliyor. Mobil showroom konseptiyle markalar, yenilikçi ve modern vizyonlarını Türkiye’nin farklı şehirlerine taşıyor.

SERAVAN’da Sergilenen Ürünler

SERAVAN projesi, Seranit ve Vanucci ürünlerinin kalitesini, mimari çözümlerini ve estetik detaylarını cadde cadde, şehir şehir gezerek sergiliyor. SERAVAN’ın içerisinde, banyo ve mutfak yaşam alanlarına dair en yeni çözümler bir araya getirildi. Kullanıcılar, banyo mobilyalarında öne çıkan NET 100 modelini, su teknolojisinde kaliteyi temsil eden Kludi Quup bataryayı ve ıslak zeminlerde fark yaratan Aquanit porselen duş karosunu yakından inceleyebiliyor. Mutfak alanında ise Vanucci'nin fonksiyonel ve şık Smart Mutfak çözümleri sergileniyor.

Ziyaretçiler aynı zamanda, Seranit'in seçkin seramik koleksiyonlarını farklı uygulama örnekleriyle deneyimleyebiliyor. Sergilenen ürünler arasında modern ve doğal dokularıyla dikkat çeken 45x90 CAURI AÇIK GRI MAT FON, 90X135 BETON KREM FON MAT, 60X120 STYLE PASTEL KOYU YEŞİL FON MAT gibi ürünler ile ahşabın sıcaklığını yansıtan 20x120 NATURALWOOD KIZIL KAHVE serisi bulunuyor. Dekoratif amaçlı kullanılan 45X90 CAURI TRIPLE GRI DEKOR 1, 2, 3 MAT seramikleri ise tasarım çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Sürdürülebilir ve Modern Deneyim

SERAVAN, modern tasarımın yanı sıra çevreye duyarlı bir yaklaşım da sunuyor. Araçta kullanılan güneş panelleri, enerji sistemini destekleyerek sürdürülebilir bir mobil showroom deneyimi sağlıyor. Bu özellik, markaların sadece ürün kalitesine değil, aynı zamanda çevresel sorumluluğa ve sürdürülebilir enerji kullanımına verdiği önemi somutlaştırıyor.

SERAVAN Mobil Mağaza, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak, mimari çözüm arayışında olan herkese ilham verici bir temas noktası olmayı hedefliyor.