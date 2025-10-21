Şirket erken ödeme indirimiyle cezayı 2,3 milyar liraya düşürmeyi değerlendiriyor

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, cezanın Şişecam ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen inceleme sonucunda kesildiği bildirildi.

Açıklamada, “Şirketimiz ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, daha önce Kurul’a sunulan taahhütlerin bazı hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle 3.154.657.221,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Karar, Rekabet Kurulu tarafından ilan edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Şişecam, söz konusu cezanın yüzde 25 oranındaki erken ödeme indiriminden yararlanılması halinde tutarın yaklaşık 2 milyar 365 milyon liraya düşeceğini belirtti. Şirket, “Karara ve cezaya ilişkin tüm yasal haklarımız saklıdır, gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” açıklamasında bulundu.

Açıklanan ceza tutarının, Şişecam’ın 2024 yılı konsolide cirosunun yüzde 1,7’sine denk geldiği bildirildi.

Bu karar, son dönemde Rekabet Kurumu’nun piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı iddia edilen şirketlere yönelik artan denetimlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.