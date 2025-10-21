Pek çok şehirde boşalan ev sayısı artsa da kira fiyatlarında kayda değer bir düşüş yaşanmadı.

Son yıllarda İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Mardin gibi illerde hızla artan kira fiyatları, sığınmacıların geri dönüş sürecine rağmen yüksek seyrini koruyor. Hatta bazı kentlerde kiralar geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 ila 60 oranında artış gösterdi.

Emlak uzmanları, kira artışının temel nedenleri arasında yüksek inşaat maliyetleri, yeni konut üretiminin yetersizliği ve doğalgazlı dairelere olan talep artışını gösteriyor. Özellikle müstakil sobalı evler yerine doğalgazlı ve yeni binaların tercih edilmesi, fiyatların düşmesini engelledi.

Uzmanlar, sığınmacıların ülkelerine dönmesinin konut piyasasında kısa süreli bir rahatlama yarattığını ancak talebin azalmadığını belirtiyor. Büyük şehirlerde üniversite öğrencilerinin, yeni evli çiftlerin ve şehir dışından gelen çalışanların daire talebini artırdığı vurgulanıyor.

Bir emlak danışmanı, “Geçtiğimiz yıl 10-12 bin TL civarında olan daireler bu sene 15-20 bin TL bandına çıktı. Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürmedi çünkü konut açığı devam ediyor. İnsanlar hâlâ doğalgazlı ve merkezi konumda daire istiyor” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise, “Artık sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu kentlerinde bile kiralar el yakıyor. Boş daireler var ama fiyatlar düşmüyor. Her geçen gün daha fazla insan kiralık ev bulmakta zorlanıyor” dedi.

Verilere göre, Türkiye genelinde 2+1 dairelerin kira bedelleri ortalama 14-15 bin TL civarında seyrederken, 3+1 daireler 18-20 bin TL bandına ulaştı. Uzmanlar, yakın dönemde ciddi bir düşüş beklenmediğini, kiraların bir süre mevcut seviyelerde kalacağını öngörüyor.