Kurul, Kestrel Aircraft Funding Limited grup şirketlerine ait beş uçağın mülkiyetinin Castlelake, L.P. tarafından devralınmasını onayladı. Bu uçaklardan biri Türkiye’de tescilli olup üçüncü taraflara kiralanmış durumda.

Ayrıca, Proteger Luxembourg S.a.r.l ve iştiraklerinin kontrolünün Big Properties B.V. tarafından devralınması, Marcolin S.p.A’nın tek kontrolünün VSP Optical Group Inc. tarafından devralınması ve Natura&Co UK Holdings Limited’in kontrolünün Avon International Limited aracılığıyla Michael A. Reinstein tarafından devralınması işlemleri uygun bulundu.

Turkuaz Kimya ve Tarım Sanayi Ticaret AŞ, hisselerinin bir kısmının Vidara S.A. tarafından devralınmasını onaylarken, Temasek Holdings ve Brookfield Corporation tarafından Luminace Holdings LLC üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi kararlaştırıldı.

Schneider Electric SE, iştiraki AVEVA Inc. aracılığıyla Crosser Technologies AB’nin tüm hisselerini devralarak şirket üzerinde tek kontrol sağlamış oldu. Öte yandan, Saueressig Baskı Öncesi Hazırlık Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ hisselerinin devri bir devralma işlemi olarak değerlendirilmedi.

Kurul ayrıca, uluslararası ortak girişimlerde de onay verdi. RightShip Group Pte. Ltd.’de BHP Group, Cargill, Rio Tinto ve Permira Holdings ortak girişim tesis ederken, Toyota Tsusho America Inc. ve LG Energy Solution Michigan Inc., Green Metals Battery Innovations LLC ünvanlı tam işlevsel bir ortak girişim kurdu.

Diğer onaylanan işlemler arasında Vantage Data Centers APAC Holdings Pte. Ltd ve Suudi Arabistan merkezli Sofon MRO Company’nin ortak girişim kurulması yer aldı.

Rekabet Kurulu’nun bu kararları, Türkiye’de ve uluslararası alanda piyasa rekabetinin korunması ve şeffaf iş dünyası uygulamalarının desteklenmesi açısından önem taşıyor.