Kadınlar 63 kg kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Özkan, koparmada 98 kg, silkmede 118 kg ve toplamda 216 kg kaldırarak hem Türk sporuna hem de milli gurura büyük katkı sağladı. Bu başarıyla Özkan, halter branşında Türkiye’yi zirveye taşıdı ve oyunların en dikkat çeken sporcularından biri oldu.

Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları’nda madalya sayısını artırmaya devam ederken, Aysel Özkan’ın bu başarısı spor kamuoyunda büyük takdir topladı. Spor severler, milli haltercinin zaferlerini sosyal medya üzerinden de kutladı.