Regaip Kandili'nde Okunacak Dualar

Sübhânallah ve Kuddûs Tesbihi Okunuşu : Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh.

: Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh. Meali: “Bizim Rabbimiz, Ruh’un ve meleklerin Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” Af ve Mağfiret Duası Okunuşu : Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.

: Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram. Meali: “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin tüm kusurlarımdan geç. Şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” Salât-ı Şerif Okunuşu : Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

: Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle!”

Regaip Kandili Mesajları

"Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede, dualarınız kabul olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun." "Bu mübarek gece, umutlarınızı artıran, ruhunuzu arındıran bir vesile olsun. Kandiliniz mübarek olsun." "Allah’ın rahmet ve mağfiretine vesile olan bu gecede, dualarınız kabul olsun. Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun." "Kalplerin dualarla birleştiği bu özel gecede, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim. Regaip Kandiliniz kutlu olsun."

İbadet ve Tavsiyeler

Namaz Kılmak : Kaza namazı ya da nafile namazlar kılabilirsiniz.

: Kaza namazı ya da nafile namazlar kılabilirsiniz. Kur'an Okumak : Kur’an-ı Kerim okuyarak manevi huzur bulun.

: Kur’an-ı Kerim okuyarak manevi huzur bulun. Oruç Tutmak : Regaip Kandili'nin gündüzünde oruç tutarak sevap kazanabilirsiniz.

: Regaip Kandili'nin gündüzünde oruç tutarak sevap kazanabilirsiniz. Tevbe ve İstiğfar: Günahlarınızdan arınmak için içten bir şekilde Allah’tan bağışlanma dileyin.

Regaip Kandili Namazı nasıl kılınır?

Bu mübarek gecede çeşitli namazlar ve dualarla manevi yakınlık arayışı gerçekleştirilir. Hacet ve tesbih namazları öne çıkan ibadetlerdir. Ayrıca kaza namazı da kılınabilir.

Regaip Kandili Hacet Namazı

Regaip gecesinde hacet namazı, Allah’tan dilek ve yardım istemek amacıyla kılınan özel bir namazdır.

Kılınış Zamanı: Akşam namazından sonra yatsı namazına kadar olan süre içinde (örneğin 20.00-21.15 arasında).

Akşam namazından sonra yatsı namazına kadar olan süre içinde (örneğin 20.00-21.15 arasında). Rekat Sayısı: 2, 4 veya 12 rekat olarak kılınabilir.

2, 4 veya 12 rekat olarak kılınabilir. Niyet:

“Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için hacet namazına. Bu geceki esrarın ve Peygamber Efendimizin hürmetine afv-ı ilâhîne mazhar olmayı niyet ettim. Allâhü Ekber.”

Kılınışı:

1. Rekat: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsi

Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsi 2. Rekat: Fatiha + İhlas + Felak + Nas

(İkinci rekat sonunda Ettehiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur.)

Fatiha + İhlas + Felak + Nas (İkinci rekat sonunda Ettehiyyatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik duaları okunur.) 3. ve 4. Rekatlar: Subhaneke + Fatiha + İhlas + Felak + Nas. Rekat sonunda Rabbenâ duaları okunur.

Regaip Kandili Tesbih Namazı

Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır ve her rekatte toplam 75 tesbih okunur.

Tesbih:

“Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.”

“Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.” Kılınışı: Subhaneke’den sonra 15 kere tesbih okunur. Zamm-ı sureden sonra 10 kere tesbih. Rükûda ve secdelerde 10’ar kere tesbih. Dört rekat boyunca aynı sıra tekrarlanır.



Diğer İbadetler ve Dualar

Kuran Tilaveti: Kadir Suresi ve Ayetel Kürsi okunabilir.

Kadir Suresi ve Ayetel Kürsi okunabilir. Zikir ve Tesbihat: Günahların affı için bol bol istiğfar edilmesi tavsiye edilir.

Peygamberimizin Dualarıyla Manevi Bir Yolculuk

Peygamberimizin (S.A.V.) bu gece yaptığı duayı İslam alemi adına şöyle tekrar edebiliriz:

“Allah’ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için Recep ve Şaban aylarını mübarek kıl, bizleri Ramazan ayına hayırla kavuştur.”