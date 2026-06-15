Yeni düzenleme kapsamında, yer altı kömür işletmeciliğinde hazırlık faaliyetleri yürüten işletmeler için destek katsayısı 0,8 olarak belirlendi. Böylece söz konusu işletmelere, destek ödemesine esas tutarın tamamı ödenecek.

Kararda, üretim verimliliğini ifade eden randıman değerine göre farklı destek katsayıları uygulanması da öngörüldü. Buna göre yer altı taş kömürü işletmelerinde randıman 250 kilogram/yevmiye seviyesinin altında ise destek katsayısı 0,8 olacak. Randımanın 250 ile 500 kilogram/yevmiye arasında bulunması halinde katsayı 0,9 olarak uygulanırken, 500 kilogram/yevmiye ve üzerindeki işletmeler tam destekten yararlanabilecek.

İşçi Başına Destek Sürecek

2026-2028 dönemini kapsayan uygulamada, yer altında çalışan her işçi için işverenlere sağlanacak destek tutarı da netleştirildi. Gerekli şartların sağlanması halinde işverenlere, destek ödemesine esas tutarın yarısı oranında ödeme yapılacak.

Üretim Artırana İlave Ödeme

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri ise üretim artışını teşvik eden ek destek oldu. Destek talep edilen ayda üretilen kömür miktarının, bir önceki yılın aynı ayına göre en az yüzde 10 artırılması halinde işletmelere ilave ödeme yapılacak. Ayrıca, karşılaştırma yapılan dönemde üretim bulunmayan işletmeler de bu ek destekten yararlanabilecek.

Bu durumda işletmelere, destek ödemesine esas tutarın yarısı kadar ek ödeme verilecek. Böylece üretim kapasitesini artıran veya yeni üretime başlayan işletmeler daha yüksek teşviklerden faydalanabilecek.

Sektör temsilcileri, yeni düzenlemenin özellikle artan üretim maliyetleri karşısında yer altı kömür işletmelerinin finansal yükünü hafifletmesinin ve üretimi teşvik etmesinin beklendiğini belirtiyor.