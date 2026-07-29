KAP'a Açıklandı: Yönetimde 3 İstifa, 3 Yeni Atama

Tekfen Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, yönetim kurulunda kapsamlı bir revizyona gidildiği bildirildi.

Açıklamaya göre:

İstifa Eden İsimler: Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç , Başkan Vekili Taner Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Şanlı görevlerinden ayrıldı.

Yeni Yönetim Kadrosu: Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince boşalan üyeliklere, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atamalar gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Murat Yalçıntaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Ramazan Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Çağrı Özer TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Babanın oğula kefil olmadığı yerde biz kefil oluyoruz" İçeriği Görüntüle



Dev Satın Almaya Rekabet Kurumu Engeli Aşılmıştı

Söz konusu yönetim değişimi, OYAK’ın Tekfen’deki hakimiyetini pekiştiren kritik yasal onayın hemen ardından geldi. Rekabet Kurumu, geçtiğimiz hafta Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş.’ye ait yüzde 42,8’lik Tekfen Holding hissesinin, OYAK iştiraki olan ON Investment B.V. tarafından devralınmasına onay vermişti.

Hisse devri onayının ardından hızlıca tamamlanan yönetim değişikliğiyle birlikte, Türkiye sanayisinin ve inşaat sektörünün köklü devlerinden Tekfen Holding'de OYAK çatısı altındaki yeni dönem fiilen başlamış oldu.

Prof. Dr. Murat Yalçıntaş Kimdir?

İş dünyasının yakından tanıdığı tecrübeli isim Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, uzun yıllar İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Ekonomi ve iş dünyasında kritik sorumluluklar üstlenen Yalçıntaş, Temmuz 2025’ten bu yana OYAK Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Yalçıntaş, bu yeni atamayla birlikte OYAK’ın stratejik yatırımlarından Tekfen Holding’in de dümendeki ismi oldu.