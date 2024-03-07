Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı, bizim için hem bir dayanışma hem de paylaşma ayıdır. Ürünlerimizi seçerken gösterdiğimiz özen, işleme ve paketleme süreçlerimizdeki titizliğimiz, tüketicilerimize en iyi ve en sağlıklı ürünleri sunma hedefimizi yansıtıyor. Reis Gıda olarak, Ramazan ayında da lezzet ve bereketi sofralarınıza taşımayı amaçlıyoruz." dedi.

Sabit Fiyat Uygulaması ve Ürün Arzı Güvencesi

Reis Gıda’nın 43 yıllık tecrübesi ve öncü adımlarıyla piyasada istikrarı koruma ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma misyonu, Ramazan ayında da devam ediyor. 2024 yılı Ramazan ayı için yapılan erken hazırlıklar çerçevesinde Reis Gıda, 20 Ocak fiyat listesiyle Ramazan ayı sonuna kadar “Sabit Fiyat Uygulaması” gerçekleştirerek müşterilerinin potansiyel fiyat artışlarından etkilenmemesini sağlıyor. Bu stratejik yaklaşım, ürün tedarikinde kesintisiz hizmet sunulmasını ve piyasada fiyat istikrarının korunmasını hedefliyor.

Kumanya Dağıtımlarında Kalite ve Güven

Kumanya dağıtımlarında ve özellikle kuru gıda ürünlerinde kalite kontrolü, yardım faaliyetlerinin etkinliği ve tüketici memnuniyeti açısından büyük önem taşımaktadır.

Kalitesi ve standardı düşük olan ürünlerin ramazan kolilerine girmemesi için özen gösterilmelidir. Hayırsever vatandaşlarımıza tavsiyemiz; evleriniz için satın aldığınız, mutfağınızda pişirdiğiniz ve güveninizi kazanmış markalı ürünleri tercih ederseniz, yaptığınız yardımlar gerçek değer taşır.

Bakliyat ürünleri seçilirken, yöresel farklılıklar, mahsulün yeniliği ve kalite standartlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Eski mahsul ürünlerin özelliklerini kaybetmesi, pişme süresinin uzaması, kabuk atması ve lezzet kaybı gibi sorunlara yol açabilir. Aynı zamanda kumanyalardaki kalitesiz ürünler gıda israfına da yol açabilir.

Gıda İsrafına Dikkat Çekme ve Paylaşmanın Önemi

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak öne çıkan gıda israfı konusuna dikkat çekmek isteyen Reis Gıda herkesi Ramazan ayında israftan kaçınmaya davet ediyor. Tüketebileceğimiz kadar yemek hazırlamalıyız. Bugün dünyadaki gıdaların yaklaşık üçte biri israf ediliyor. Dünyada her yıl 931 milyon ton Türkiye’de ise her yıl 18,1 milyon ton gıda israf ediliyor. Bunun içinde ağırlıklı olarak evlerden çöpe atılan kişi başı 93 kg gıda söz konusu. Denklemin diğer tarafında ise açlık çeken yaklaşık 870 milyon insan yer alıyor. Gıda israfına dur demenin bir başka yolu da paylaşmaktır.

Reis Gıda, Türk halkının yüzyıllardır sürdürdüğü paylaşma ve birliktelik geleneğine vurgu yaparak, Ramazan ayında evlerde pişirilen yemeklerin ihtiyaç sahipleri ile paylaşılmasının önemini hatırlatıyor. Şirket, paylaşmanın sadece maddi değil, manevi açıdan da bolluk ve bereketi artırdığına inanıyor.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu ön planda tutarak “Paylaşmaya Niyetliyiz” projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda insanları paylaşmaya teşvik etmek istediklerini belirten Işılay Reis Yorgun "Unutmayalım ki paylaşmak umudu çoğaltır" diyerek, tüm toplumu, bu özel ayda israftan kaçınma ve paylaşma konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyor. Bizlerin büyütüldüğü “komşun aç yatarken tok uyumak olmaz” düşüncesini bizlerde çocuklarımıza aşılamalıyız. “2020 yılında tüketicilerimizin iş birliğiyle başlattığımız “Boş Tabak” kampanyasını ilerleyen yıllarda da “Ses Ver” projesi ile devam ettirdik. Paylaşılan tabak sayısı kadar yardım kuruluşlarına bakliyat yardımlarımızı ulaştırdık. Bu yılda “Ramazan'ın Bereketi, Paylaşmanın İyiliğiyle Çoğalır" temalı projelerimizle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Işılay Reis Yorgun sözlerine “Ayrıca çalışanlarımız arasından gönüllülük esaslı, birlikte ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kurduğumuz “Gönüllüler Takımı” ile farklı illerde ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtımları yapılacaktır. Bununla birlikte Reis iftar çadırlarında pişen yemeklerde ikram edilecektir. Reis, sağlıklı ve besleyici bakliyat ürünlerinin herkesin sofrasına ulaşması gerektiğini belirtiyor. Reis Gıda, bu kapsamda birçok sivil toplum kuruluşu ile iş birliği içinde, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaşarak Ramazan'ın bereketini daha da artırmayı amaçlıyor.

“Ramazan Sofralarında Bakliyatın Sağlık Katkısı”

Ramazan ayı, maneviyatın yanı sıra sağlıklı beslenmenin de önem kazandığı bir dönem. Uzun saatler süren oruç, beslenme düzenimizde değişikliklere yol açarken, bu özel günlerde vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini almak büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda, Reis Gıda Ramazan sofralarının vazgeçilmezi bakliyatın sağlığımız açısından güçlü yönlerini vurgulayan “Ramazan Sofralarına Bakliyatla Gelen Sağlık” sosyal medya kampanyası gerçekleştiriyor. Bu kampanya ile iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan bakliyat ürünlerinin tüketimine ve sağladığı faydalara dikkat çekiliyor.

Bakliyatlar, içerdiği yüksek lif, protein, vitamin ve minerallerle Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri. Uzmanlar, iftar ve sahur sofralarında bakliyat tüketiminin, uzun süren açlık sonrası vücudu yavaşça ve sağlıklı bir şekilde besleyerek, oruç tutmanın getirdiği zorlukları minimuma indireceğini belirtiyor. Anadolu’nun bereketli topraklarında üretilen nohut, mercimek, kuru fasulye gibi yerli bakliyat ürünleri, Ramazan ayının soğuk günlerinde besleyici ve doyurucu seçenekler olarak dikkat çekiyor. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için bakliyatların sofralarınızdan eksik edilmemesi önemle tavsiye edilir.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan kampanya kapsamında, Reis Gıda şefleri tarafından hazırlanan özel tarifler, beslenme ipuçları ve sağlıklı yaşam önerilerimiz, şirketimizin web sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden tüketicilerle paylaşacak.