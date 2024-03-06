BAŞKAN ADAYLARINDAN “DİRENÇLİ KENT” SÖZÜ

Demokrasinin en önemli temellerinden sayılan yerel idarelere yönelik seçimlerin ülkeye ve millete katacağı değer ve hizmetleri röportajlarla işleyen Ekovitrin, kapakta Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir ve CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık ve Cumhur İttifakı Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Oprukçu’yu sayfalarına konuk etti. Tüm belediye başkan adayları röportajlarında “dirençli şehir” sözü verdiler.

İHRACAT BİRİM FİYATI 2 $’DAN 15$’A ÇIKTI

İhracatın yüksek katma değer ve kalitesinin arttırılmasına önemli katkı veren Turquality programıyla ilgili ProGroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, Turquality programıyla 350’den fazla şirkete destek verildiğini söyledi. Ekovitrin’e röportaj veren Dr. Çam, “Bu şirketler kilogram ihracat birim fiyatını 2 dolardan 15 dolara çıkardı. Şimdi Türkiye’nin 100. Kuruluş yıldönümünde ikinci yüzyıl için hazırlık yapıyoruz” dedi.

İYİ GELECEĞİ GÜÇLÜ KADINLAR HAZIRLAR

Ayın konusu olarak Ekovitrin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu ile Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kreatif Direktör Büşra Orakçıoğlu’nun röportajlarına ver verdi. İş kadınları verdikleri ortak mesajda, kadınların daha da güçlendirilmesini ve gelişmişlikte kadının önemli rolünün olduğunu ifade ettiler. Ayşegül Adaca Oğan, mesajında, “Başarının sırrı eşitlikten geçiyor” derken, Vildan Kumrulu, kadının her alanda cesur olması gerektiğini savundu. Büşra Orakçıoğlu da, “İşin ustası olur, cinsiyeti olmaz” sözleriyle kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

GÜNDEMİ DEĞERLENDİREN YORUMLAR

Ekovitrin analiz, yorum ve köşe yazılarıyla yine ayın gündemini tuttu. Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata “Yerel Seçim, Enflasyonla Mücadele…” başlıklı editör makalesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan, "Bloklaşma ve Umudun Gölgesinde Yerel Seçime Bir Bakış" başlıklı yazısıyla Türkiye'deki siyasi atmosferi değerlendirdiler.

Ekovitrin yazarlarından Sedat Yılmaz, "Yüksek Enflasyonda Büyüme Nasıl Olur?" başlıklı yorumunda enflasyonla mücadelede faizin yerini tartışmaya açtı. Yine aynı yazar "Dünyada Jeopolitik Eksen Kaydı, Ülkeler Kaotik Bir Süreç Yaşıyor" başlığı altındaki analizinde 20. yüzyılda kurulan mevcut dünya düzeninin 22. yüzyılı göremeyeceğini savundu. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Cem Oğultürk de yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Ziyaretinin Türkiye ve Mısır Açısından Etkileri"ni işledi.

Tuba Saraçoğlu "Kurumsal Yönetim Felsefesi", Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun "Toprağın ve İnsanın Gıdası Bakliyat" ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin "Karayolu Yük Taşımacılığı ve Araç Takip Sistemleri" başlıklı yazılarıyla okuyucusunun karşısına çıktı.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan'ın "Turquality ve Global Marka Olmak" ve Av. Zeliha Nur Özata'nın "Hukukî Boyutu ile Kişisel Verilerin Korunması" başlıklı makaleleri gündemi yorumlayan yazılar arasında yer aldı.

Ekovitrin'in araştırmaları içinde en göze çarpan raporu TÜSİAD'ın hazırladığı Türkiye'nin ekonomik görünümü oldu. TÜSİAD'a göre "Dış Borç ve Cari Açığa Rağmen Bu Yıl Finansman Sıkıntımız Yok."

Ekovitrin Dergisi; ayın gündem konularının yanında savunma sanayinden, piyasalara, finanstan, ihracata, gayrimenkulden mobilyaya, turizmden teknolojiye, lojistik sektörü ve iş dünyasının önemli isimlerinden ilgi çekici yorumlara kadar birçok konuyu sayfalarına taşıdı.