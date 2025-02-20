Geçtiğimiz yıl 340 gramlık Ramazan pidesi 20 TL’den satılırken, bu yıl gramaj artışıyla birlikte 370 gramlık pide 30 TL’ye satılacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyat artışını Kocaeli’de yaptığı açıklamada duyurdu. Balcı, kilogram fiyatının 81 TL'yi geçmeyeceğini ve yüzde 33'lük bir fiyat artışı yaşandığını belirtti.

Balcı, pide fiyatlarındaki artışın enflasyon oranının altında kaldığını belirterek, "Türkiye'nin hiçbir şehrinde yüzde 35 üzerinde artış olmayacak. Ramazan pidesi ununda ve işçi maliyetlerinde yüzde 40 artış oldu, ancak enflasyon yüzde 45 civarlarında gerçekleşti. Bu nedenle pide fiyatındaki artış, enflasyon oranının altında kalıyor" dedi. Ayrıca, pide fiyatlarındaki artışın gramaj artışı ile birlikte olduğunu ve bu sebeple toplamda yüzde 33’lük bir artış yaşandığını söyledi.

Balcı, un fiyatlarında bir artış olmaması halinde ekmek fiyatlarına yeni bir zam yapılmayacağını da belirtti. "Un fiyatlarındaki artış şu ana kadar yüzde 25’te tutuldu. Bu oran devam ederse ekmeğe zam yapılması gündeme gelmeyecek" şeklinde konuştu.

Ramazan Pidesi Fiyatları

250 gram Ramazan pidesi: 20 TL (Geçen yıl 15 TL’ydi)

340 gram Ramazan pidesi: 30 TL (Geçen yıl 20 TL’ydi)

Balcı, İstanbul ve Ankara'da 250 gram Ramazan pidesinin geçen yıl 15 TL’ye satıldığını, bu yıl ise fiyatının 20 TL'ye yükseldiğini söyledi.

Pide Alamayanlara Özel Evde Ramazan Pidesi Tarifi

Evde Ramazan pidesi yapmak isteyenler için basit bir tarif:

Malzemeler:

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

4-5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 adet yumurta (üzeri için)

1 tatlı kaşığı çörek otu (isteğe bağlı)

Yapılışı: