Global Finance’in her yıl gerçekleştirdiği Best Digital Bank Awards, dünya genelinde dijital bankacılıkta en yenilikçi, kullanıcı odaklı ve teknolojiyi etkin kullanan kurumları ödüllendiriyor. Bu yılki değerlendirmede Dijital Köprü; sunduğu kapsamlı hizmet ağı, kullanıcı deneyimi, teknoloji altyapısı ve KOBİ’lere sağladığı katma değer kriterlerinde öne çıktı.

Dijital Köprü; KOBİ’lerin tek bir platform üzerinden e-ticaret, e-ihracat, e-fatura, ön muhasebe, insan kaynakları yönetimi, ödeme sistemleri ve lojistik gibi çözümlere erişmesine imkan sağlayarak işletmelere zaman ve maliyet avantajı sunuyor.

QNB eSolutions Genel Müdürü ve QNB Dijital Köprü ve Servis Bankacılığı Yönetici Direktörü Okay Yıldırım, ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



“Dijital Köprü’yü hayata geçirdiğimiz ilk günden bu yana amacımız, KOBİ’lerin dijital dünyada ihtiyaç duydukları tüm çözümleri tek bir platform üzerinden sunmak oldu. Yerel kalkınmanın itici gücü olan KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğunu desteklemek, uzun zamandır en öncelikli hedeflerimizden biri. Yenilikleri benimseyen ve sürekli gelişen yapımız, 2019 yılında müşterilerimizin değişen beklentilerine hızla uyum sağlayan, esnek ve yenilikçi bir platform ortaya çıkardı. Bugün Global Finance gibi saygın bir kurumdan bu ödülü almak, sunduğumuz değerin uluslararası düzeyde de onaylanması anlamına geliyor. Bu başarı, sadece bizim değil; bize güvenen, birlikte büyüdüğümüz tüm KOBİ’lerimizin ve bu yolculuğu mümkün kılan ekip arkadaşlarımızın başarısıdır. Önümüzdeki dönemde de teknolojiyi, iş birliklerini ve inovasyonu odağımıza alarak Türkiye’de KOBİ ekosisteminin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

QNB Türkiye, Dijital Köprü ile Türkiye genelinde KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerini desteklerken, ülke ekonomisine de uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor.