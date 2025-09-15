Sosyete kulisleri bu gelişmeyle çalkalanırken, taraflar arasında 5 milyar TL’lik (yaklaşık 121 milyon dolar) tazminat restleşmesi yaşandığı öne sürülüyor.

JET SOSYETEDE BÜYÜK ŞOK

Sabancı Ailesi’ne yakın kaynaklara göre, Vuslat Doğan Sabancı boşanma sürecinde eşi Ali Sabancı’dan tam 5 milyar TL talep etti. İddialara göre, 2023’te Yunanistan’ın Leros Adası’nda yaşanan ve her iki ismin de ağır yaralandığı tekne kazasında sorumluluğu Ali Sabancı’ya yükleyen Vuslat Hanım, bu talebinde kazanın hayatını değiştiren etkilerini de gerekçe gösteriyor.

8’DE 1’LİK SERVET

Bu astronomik rakam, Forbes listesine göre 960 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin 34. ismi olan Ali Sabancı’nın mal varlığının yaklaşık sekizde birine denk geliyor. Yani masadaki para, yalnızca sosyete için değil iş dünyası için de devasa bir rakam!

KAZA SONRASI İLK GERİLİM

2023’te yaşanan kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren çift, aylarca kamuoyundan uzak kalmıştı. Vuslat Doğan Sabancı, eski görünümüne kavuşabilmek için 3, Ali Sabancı ise 11 ameliyat geçirmişti. Çifte yakın çevre, o dönemden bu yana ilişkide ciddi çatlaklar oluştuğunu konuşuyor.

GÖZLER TAZMİNAT PAZARLIĞINDA

Şimdi herkesin merak ettiği soru şu: Ali ve Vuslat Sabancı, 5 milyar TL’lik bu tazminat krizini masada çözebilecek mi, yoksa dava süreci sosyetenin yeni “yıldız davası” mı olacak?