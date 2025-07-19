Liderlerin görüşmesinde Orta Doğu’daki son gelişmelerin yanı sıra, Suriye'de artan şiddet olaylarına dair endişeler ön plana çıktı. Putin ve Erdoğan, Suriye’deki krizin çözümünün; diyalog, tüm toplumsal kesimlerin haklarına saygı ve ulusal uzlaşmanın güçlendirilmesiyle mümkün olabileceği konusunda hemfikir kaldı. Görüşmede, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı vurgusu öne çıktı.

Ukrayna krizine ilişkin olarak ise Vladimir Putin, siyasi ve diplomatik çözüm yolunda kararlılığını yineledi. Türkiye'nin bu süreçteki yapıcı rolüne işaret eden Putin, İstanbul’da düzenlenen geçmiş müzakerelere atıfta bulunarak, Erdoğan’a bu konudaki katkılarından dolayı özel teşekkürlerini iletti.

Telefon görüşmesinde ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de masaya yatırıldı. 27 Haziran 2025’te düzenlenen Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı değerlendirilirken, iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için adımların sürdürüleceği ifade edildi.

Putin ve Erdoğan, ele alınan tüm başlıklar doğrultusunda temas halinde kalma konusunda karşılıklı mutabakata vardı.