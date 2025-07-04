Görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin’in, Rusya’nın Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurguladığını belirtti. Uşakov, “Devlet başkanımız, Ukrayna’da mevcut duruma yol açan temel nedenleri ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda kararlılığını yineledi. Rusya, barışçıl çözüme açık olmakla birlikte belirlediği stratejik hedeflerden geri adım atmayacak” ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesinde iki liderin, İran ve genel olarak Orta Doğu'daki gelişmeleri de değerlendirdiğini belirten Uşakov, Putin’in bölgesel sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği mesajını verdiğini aktardı. Ayrıca Suriye meselesi kapsamında diyaloğun sürdürülmesi konusunda iki liderin hemfikir olduğu bildirildi.

Ekonomik iş birliği projeleri ve kültürel temaslara da değinilen görüşmede, geleneksel değerleri teşvik eden film projelerinin karşılıklı değişimi konusu da gündeme geldi. Uşakov’un açıklamasına göre, ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatı ya da İstanbul’da yapılması planlanan müzakerelerin üçüncü turu hakkında ise herhangi bir tarih ya da karar görüşülmedi.

Putin ve Trump arasında yapılan bu yoğun temas trafiği, iki ülke arasında çözüm arayışlarının sürdüğü ancak derin görüş ayrılıklarının da devam ettiğini gösteriyor.