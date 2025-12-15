Borsa İstanbul tarafından açıklanan istatistiklere göre, yabancı yatırımcılar Kasım ayında toplam 34 milyar 37 milyon 124 bin 470 dolar tutarında alım yaparken, 34 milyar 133 milyon 261 bin 888 dolar değerinde satış işlemi gerçekleştirdi. Bu tablo, ay genelinde yabancıların Borsa İstanbul’da net satıcı konumunda yer aldığını gösterdi.

Kasım ayı boyunca Borsa İstanbul Pay Piyasası’ndaki toplam işlem hacmi ise 68 milyar 170 milyon 386 bin 359 dolar olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan yabancı yatırımcıların yapılandırılmış ürün ve fon işlemlerinde de satış tarafında kaldığı görüldü. Buna göre, Kasım ayında yabancılar bu ürünlerde 180 milyon 36 bin 29 dolar tutarında alım yaparken, 183 milyon 945 bin 604 dolar tutarında satış gerçekleştirdi.

Uzmanlar, küresel piyasalardaki faiz beklentileri, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahı ve iç piyasa dinamiklerinin yabancı yatırımcı davranışları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor. Kasım ayındaki net satışın sınırlı kalması ise yabancı ilgisinin tamamen zayıflamadığı şeklinde yorumlanıyor.