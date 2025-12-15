ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son faiz indirimi sonrasında oluşan iyimser hava, geçtiğimiz hafta özellikle yapay zekâ ve teknoloji hisselerinde açıklanan bilançolarda beklentilerin altında kalan öngörüler nedeniyle zayıflamıştı. Ancak yeni işlem gününde ABD vadeli endekslerindeki toparlanma, yatırımcıların bilanço kaynaklı karamsarlığı geride bırakmaya çalıştığına işaret ediyor.

Yapay Zekâ Hisselerinde Baskı

Broadcom’un beklentilerin altında kalan satış tahmini ile Oracle’ın artan sermaye harcamaları ve veri merkezi projelerine ilişkin gecikme sinyalleri, yapay zekâ temalı hisselerde satış baskısını artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle ABD borsalarında dalgalı bir görünüm öne çıktı.

Geçtiğimiz haftayı sert kayıplarla tamamlayan Nasdaq 100, yeni haftaya toparlanma çabasıyla girerken; S&P 500, rekor kapanışın ardından geri çekildi. Russell 2000 endeksinde ise tarihi zirvelerden sınırlı geri dönüşler izlendi.

Fed Bağımsızlığı Tartışmaları Yeniden Gündemde

Siyasi cephede ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Hassett ve Kevin Warsh isimlerini öne çıkarması, Fed’in bağımsızlığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Hassett’in “para politikası kararlarının bağımsız kalacağı” yönündeki açıklamaları endişeleri sınırlamaya çalışsa da, önümüzdeki dönemde para politikasının siyasi söylemlerden etkilenip etkilenmeyeceği piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Küresel Piyasalarda Son Durum

Günün ilk yarısında ABD vadeli endeksleri ve Avrupa borsaları pozitif seyir izlerken, Asya borsalarında negatif görünüm öne çıkıyor. Genel tabloya bakıldığında küresel risk iştahının hafif pozitif seyrettiği görülüyor.

Emtia tarafında Brent tipi ham petrol 60,8 dolar/varil, altının ons fiyatı ise 4.340 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Kripto para piyasasında Bitcoin 89.900 dolar, Ethereum ise 3.160 dolar civarında seyrediyor.

Günün Veri ve Konuşma Takvimi

Yurt dışı ajandasında bugün TSİ 16.30’da ABD Aralık ayı New York Empire State İmalat Endeksi verisi takip edilecek. Ayrıca TSİ 17.30’da Fed Yönetim Kurulu Üyesi Miran, TSİ 18.30’da ise New York Fed Başkanı Williams’ın konuşmaları piyasaların odağında olacak.

Kaynak: Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.